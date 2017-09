Última prueba del Zorka sin extranjeras

El Celta Zorka disputa esta noche (21.00) el segundo partido de la fase previa de la Copa Galicia. Será en O Porriño ante el Ensino de Lugo. Para las lucenses será el último partido, ya que el martes perdieron en Lugo ante el Kemegal Cortegada por dos puntos, 53-55; y derrotaron al Arxil por 66-59 en partido adelantado correspondiente a la tercera jornada. Si el Celta Zorka derrote a las lucenses, el próximo martes el cuadro vigués y el Kemegal se jugarán el pase a la gran final ante el Universitario de Ferrol.

El equipo entrenado por Cristina Cantero afronta el encuentro sin sus dos extranjeras. Minata llegará esta misma tarde y Ogoke lo hará en los próximos días. De momento es difícil hacerse una idea de cómo jugará el equipo durante el campeonato; con estas últimas dos incorporaciones los sistemas y la forma de juego serán diferentes.

El partido del pasado martes ante el Arxil no dio pistas de lo que puede ser este nuevo Celta Zorka. A pesar de ello, la plantilla ha ganado una primera batalla con respecto a las últimas temporadas y no es otra que el tiempo. En las últimas temporadas, al equipo le costaba varias jornadas conectar y ofrecer una imagen conjuntada. La juventud, por un lado, y el acoplamiento de las jugadoras extranjeras obligaban al equipo a ir de menos a más. Se comenzaba a ver al verdadero Celta Zorka a partir del mes de enero, a mitad de temporada. Esta circunstancia obligaba al equipo a tener que remar contra corriente para luchar por un puesto de play off de ascenso.

Con los fichajes y renovaciones de este verano, el equipo ha adelantado pasos. Tanto Minata como Sarah son jugadoras de mucha calidad que conocen el equipo, la ciudad y a muchas de las jugadoras de la plantilla.

En la dirección del juego, la renovación de Senosiain no es más que la confirmación de la progresión de la jugadora durante la temporada pasada. Esta campaña Anne tiene que explotar como jugadora. Al lado va a tener a otra jovencita, pero curtida en mil batallas internacionales. A la espera estará Arambarri, que es un diamante que hay que tallar.

Otra de las posiciones en donde el Celta Zorka ha ganado presencia es en el tiro. La experiencia de Itziar Germán y la madurez de Paula Fernández-Ahuja se complementan con la juventud de Patricia Vicente, Lucía Fernández y Carla García. Efectivos que pueden sacar un partido de un entuerto.

Dentro de la zona, la presencia Raquel Carrera y Keita son todo un seguro, máxime si en momentos de necesidad se puede echar mano de la polivalente Laura Alonso y la juventud de Paula Rivas.

Un buen grupo que, a poco que logre conjuntarse, podrá luchar esta temporada por meterse en la fase de ascenso a la máxima categoría. Otra cosa, después, será lograr el ascenso, por lo cierto es que esta temporada el equipo pinta bien.

El partido de esta tarde entre el Celta Zorka y el Ensino de Lugo es el colofón de una tarde de baloncesto en el pabellón de Porriño con motivo de las Fiestas del Cristo. La tarde comenzará a las 19.00 horas con uno de los derbis que esta temporada nos depara la Primera Nacional entre el Porriño Baloncesto Base y el Seis do Nadal.