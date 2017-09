Cuando la "justicia" deportiva orina sobre los humildes

El Celta mostró su descontento con la decisión de Apelación de no retirar la amarilla que Aspas vio ante el Alavés por simular penalti. Su mensaje en las redes sociales iba acompañado del hashtag #aspasnosetira, una etiqueta que empleó el celtismo para secundar la postura del club vigués.



Entre los miles de tuits destaca el de Iago Aspas. El protagonista de la polémica no se cortó. Fue sincero. Acudió al refranero para manifestar su descontento tanto por la decisión de Apelación como por el fallo del Comité de Competición de no retirarle la que era su primera cartulina amarilla de la temporada. ""Nos mean por encima y tenemos que decir que llueve", escribía en su perfil en Twiter el delantero del Celta. El post iba acompañado por el vídeo que acababa de publicar el Celta en la cuenta oficinal en el que se veía claramente que el morracense no simula, en ningún caso, penalti.



El tuit de Iago Aspas se convertía en viral en pocas horas. En la tarde de este viernes ya acumulaba cerca de 3.500 'retuits' y más de 5.000 'likes'. La afición mostraba su acuerdo con la reacción del moañés, que denunció, de forma metafórica, como la "justicia" deportiva 'orinó' sobre la amarilla que vio el pasado domingo en el triunfo cosechado frene al Alavés.





Nos mean encima y tenemos que decir que llueve ???? pic.twitter.com/qDCCQju7Au — Iago Aspas Juncal (@aspas10) 14 de septiembre de 2017



Marcelo sí recibió el 'indulto'

Apelación tenía dos jugadas para valorar. La decisión de Aspas la conocemos todos. Abogó por mantener vigente la decisión de Melero López, colegiado del choque entre Celta y Alavés. Sin embargo, sí actuó con los dos partidos de sanción a Marcelo por propinar una patada en la cabeza a un futbolista del Levante. Al final, el brasileño y uno de los capitanes del Real Madrid solo se perderá el encuentro ante la Real Sociedad por una clara y peligro agresión a un rival.