Jonny: "Mis ganas de salir no afectan a mi renovación"

Jonny Castro se ha referido este mediodía a su futuro en el Celta. El zaguero ha explicado que sus ganas de vivir experiencias en otras ligas no van a condicionar las negociaciones que desde hace unos meses mantiene con el club para ampliar su contrato y ha aclarado que no tiene la intención de dejar el Celta de modo inminente. "Mis ganas de salir no afectan a mi renovación. Las negociaciones están sobre la mesa y ya veremos qué pasa", ha señalado el futbolista en rueda de prensa tras el entrenamiento celebrado por el plantel en A Madroa.

"Dije que quería salir pero no dije cuándo. Soy joven y aún tengo tiempo de vivir experiencias en otras ligas, pero aquí soy feliz", ha asegurado. A pesar de las ofertas que le han llegado en el último mercado estival, Jonny ha vivido "un verano muy tranquilo" y ha señalado que su marcha del Celta nunca ha peligrado. "Yo esas cosas las dejo en manos de mi representante. Ha habido ofertas pero no tantas como se ha dicho. El 80 por ciento de las cosas que se han publicado eran mentira", ha desvelado.

El lateral izquierdo del Celta ha valorado el momento del equipo tras sumar el domingo pasado su primer triunfo frente al Espanyol y ha vuelto a fijar el objetivo del equipo en luchar esta temporada por una plaza en competición europea. Acerca de las declaraciones del presidente del Deportivo, Tino Fernández, en las que señalaba que el objetivo de eterno rival era estar por encimar del Celta en la clasificación, Jonny se ha mostrado indiferente: "Si dice esto es porque estamos por encima de ellos". Y ha añadido: "Nosotros luchamos contra nosotros mismos y por estar en la UEFA y lo más alto en la tabla posible".

El defensa céltico ha destacado por último la importancia del duelo del próximo lunes frente al Espanyol, en el que el conjunto de Juan Carlos Unzué buscará su segunda victoria consecutiva de la temporada y que requerirá dar el máximo nivel. "Vamos a un campo que siempre nos ha resultado difícil y tendremos que estar al ciento por ciento desde el minuto cero de partido", advierte.