El delantero más rentable de la Liga

La Maxidependencia se ha instalado en el Celta en este inicio de campeonato. El joven artillero uruguayo monopoliza insospechadamente el gol en el conjunto vigués, hasta el punto que es el único futbolista celeste que ha perforado el marco contrario después de tres jornadas de Liga. En el grupo de Unzué, el gol es por el momento patrimonio exclusivo de Maxi Gómez, que presume de ser también el delantero más rentable para su equipo de toda la Primera División. El goleador céltico es también el único jugador de la categoría que ha marcado en los tres partidos jugados hasta la fecha.

Maxi contribuye más al gol en el Celta que, por ejemplo, Lionel Messi en el Barcelona. El porcentaje del uruguayo alcanza el cien por cien de los goles del equipo (cuatro de cuatro), mientras que el astro argentino suma cinco de los ochos goles anotados por el conjunto azulgrana. El segundo goleador más rentable de la categoría es, de hecho, Aritz Aduriz, el incombustible nueve del Athletic,que ha marcado el 67 por ciento de los tantos anotados por su equipo (2 de 3).

Tras el goleador guipuzcoano, figuran, a la par, Paulo Henrique Ganso, del Sevilla, y Sergio León del Betis, con un 40 por ciento de la anotación de sus respectivos equipos.

En ausencia de Cristiano Ronaldo, sancionado con cuatro partidos de suspensión por empujar al árbitro en el partido de vuelta de la Supercopa, Marcos Asensio lidera el gol en el Real Madrid. El mallorquín suma un tercio (2 de 6, esto es, el 33 por ciento) de los tantos anotados por el equipo que dirige Zinedine Zidane.

Tras Asensio, figura otro joven artillero, Juanmi, de la Real Sociedad, con una contribución del 30 por ciento (3 de 10) y casi, a continuación, a la par, Koke Resurrección y Ángel Correa, con el 29 por ciento de los goles del Atlético de Madrid (2 de 7 cada uno). La lista de los diez primeros la cierra el punta brasileño de la Real Sociedad William José, que suma el 20 por ciento (2 de 10) de los tantos marcados por el equipo donostiarra.

Aunque Maxi Gómez se ha convertido en el sostén goleador del Celta en este arranque liguero, Juan Carlos Unzué está decidido a descargar al uruguayo de la presión del gol. El técnico navarro tiene muy claro que el chico lleva un ritmo imposible de sostener y espera que otros atacantes más experimentados incrementen el casillero celeste en los próximos partidos.

Con John Guidetti aún renqueante de su lesión de clavícula, los focos se posan inevitablemente sobre Iago Aspas , el máximo artillero del equipo en la dos últimas temporadas y líder nacional del gol en la Liga el pasado curso.

El moañés, sin embargo, no ha acostumbrado en los últimos tiempos a ser un goleador madrugador. La pasada campaña, sin ir más lejos, el internacional céltico no estrenó su casillero goleador hasta la quinta jornada de Liga, anotando, de penalti, el gol que dio el triunfo al Celta ante el Sporting (2-1). Pero no solo Aspas está a la expectativa. El gol fue el pasado curso un bien muy repartido en el Celta, hasta el punto de que 20 futbolistas del plantel perforaron el marco rival. Claro que, tras los 19 tantos aportados por el morracense, Rossi y Guidetti fueron los segundos máximos artilleros en el torneo regular, con 4 cada uno, los mismos que Maxi lleva en las tres primeras jornadas.