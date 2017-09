Miñambres: "El equipo tiene que crecer"

Concluido el mercado de fichajes y una vez celebrada la tercera jornada de Liga, Felipe Miñambres ha considerado necesario analizar la situación del Celta en el arranque de la temporada y segundo año para él como director deportivo del equipo vigués. Se muestra satisfecho con los cuatro refuerzos realizados este verano y con haber reducido la plantilla hasta las veinte unidades. Ahora tendrá que retomar las renovaciones pendientes, como las de Radoja, Wass o Sergio Álvarez. Reconoce desde la sala de prensa de A Madroa que las ampliaciones de los contratos del serbio y el danés están complicadas. Más fácil parece la del portero de Catoira. Rehuye señalar el ejecutivo céltico objetivos deportivos más allá del siguiente partido, pero se siente optimista y convencido de que en Vigo cuajará el proyecto de Unzué, que el domingo ante el Alavés obtuvo su primer triunfo como técnico de la máxima categoría del fútbol español.

arranque del curso

El Celta suma tres puntos en tres jornadas, después de desperdiciar ventajas en el marcador ante Real Sociedad y Betis. A pesar de ello, Miñambres resta importancia al irregular comienzo de Liga. "Creo que tenemos menos puntos de los que deberíamos. El partido de Sevilla no lo vi porque estaba en Alemania [cerrando el fichaje de Emre Mor], pero ante la Real creo que merecimos más, por lo menos el empate. Y ayer [por el domingo] merecimos ganar. Cuando uno construye algo diferente lo normal es que haya altibajos, pero estamos en el camino y somos optimistas. Pienso que el equipo tiene que crecer, crecer en base a un funcionamiento y a las posibilidades que te dan los jugadores".

plantilla

Veinticinco millones de euros se gastó Miñambres este verano en la contratación de cuatro jugadores (Emre Mor, Jozabed, Lobotka y Maxi Gómez) para reforzar una plantilla de la que se marcharon Planas, Beauvue, Pape, Señé, Lemos, Bongonda y Marcelo Díaz. "Estamos contentos porque la plantilla ha quedado configurada como esperábamos. Este año hay una competición menos y pensamos que con este número, [20 futbolistas] o uno más si se quedaba Costas, habrá oportunidad para los del B". El club renunció a reforzar el lateral izquierdo, donde solo está Jonny como jugador específico, y el centro del campo para suplir la marcha de Pape Cheikh a Lyon. "En el medio campo tenemos jugadores de sobra. Era una posición que ya venía doblada. Y en el lateral izquierdo, después de la pretemporada de Pampín, Unzué estaba tranquilo y le convenció el jugador del filial. Además está también Roncaglia", conviene.

objetivos

El Celta partía este verano con la ilusión de recuperar la plaza perdida en Europa. Ayer, Miñambres eludió hablar de ese objetivo. El director deportivo apuntó metas más inmediatas. "El objetivo es ganar el siguiente partido y quedar lo más arriba posible. Estamos en fase de crecimiento y de cambio. Tenemos que ir a ganar el lunes a Barcelona [ante el Espanyol] y los objetivos te los marca el siguiente partido. No miro lejos".

Radoja y Wass

El Celta lleva meses intentando convencer a Radoja y a Wass para ampliar sus contratos, que concluyen en junio de 2019. Sin embargo, las negociaciones están paralizadas, según reconocía ayer Miñambres: Tuvimos negociaciones en el pasado con sus agentes y cada uno defiende sus posturas. Con alguno hemos estado muy cerca. La situación no se movió desde entonces". El serbio, recalcó el director deportivo, posee una cláusula de rescisión de contrato de 20 millones de euros, mientras que la de Wass se eleva a 25 millones. Sí admitió Miñambres el interés del Atlético de Madrid por Radoja. "Nunca hemos recibido una oferta del Atlético de Madrid por Radoja, pero les gusta". Y añade que la cláusula de Jonny alcanza los 18 millones. "Siempre es más fácil renovarles cuando no hay un mercado de por medio", sentencia.

Sergio

Unzué confía en Sergio Álvarez para la portería, a la que también aspiran Rubén Blanco e Iván Villar. El guardameta de Catoira, sin embargo, concluye contrato el próximo mes de junio. Miñambres espera que esta renovación sea más fácil que las de Radoja y de Wass. "Lo de Sergio es diferente porque acaba contrato. Estamos contentos con él y lo normal es sentarse a negociar con su agente en cualquier momento".

muchas ofertas

Admitió Miñambres que el club recibió "ofertas por muchos jugadores, pero lo que ofrecían no alcanzaba el valor que nosotros le damos a nuestros jugadores. Para nosotros era importante que permanecieran los titulares. Los que salieron cedidos o con rescisión de contrato no tenían tantos minutos". Negó que llegasen ofertas desde Inglaterra por Sergio Álvarez o del Villarreal por Rubén Blanco. "No recibió ofertas para salir cedido", recalcó sobre el portero de Mos. "Tenemos gran confianza en Rubén pero sabemos que necesita una continuidad que no ha tenido por lesiones. Que no haya jugado tres partidos no quiere decir que no vaya a jugar", puntualiza.

apuesta por emre mor

El Celta llevaba tiempo siguiendo a Emre Mor. Miñambres desveló que el verano pasado incluso fueron a verlo el presidente Carlos Mouriño, Berizzo y él a un amistoso con el Borussia Dortmund. "En todos los mercados vimos que no jugaba e intentamos que viniese cedido. Hubo un momento en que su fichaje pudo estar cerca. Luego se interesaron equipos grandes de Italia y de España y nosotros nos retiramos. Pero al final se dieron las circunstancias para que volviéramos a retomar el tema. Con el cambio de agente se volvió a conectar. Eso le hizo ver que había un interés real. Y luego también ayudaron pequeños detalles, como el estilo de juego del Celta, tener un entrenador que viene del Barça, la presencia de un excompañero como Lobotka o de otros daneses... Sin ser la oferta económica mejor para él teníamos otros alicientes. Su fichaje no rompe la escala salarial. Hemos invertido en la compra, el salario está en la escala".

sorpresa por maxi gómez

Y el director deportivo del Celta reconoce estar sorprendido por la irrupción de Maxi Gómez en la Liga española: "Estamos contentos. Uno piensa que va a hacer goles porque a lo largo de su carrera deportiva profesional siempre los ha hecho, pero tampoco piensas que iba a empezar tan pronto porque es una liga nueva, un grupo nuevo y es muy joven. En esto también quiero resaltar al grupo porque para mí es importante cómo se sintió el jugador al llegar al equipo. Quiero ensalzar al grupo. No solo son los jugadores que llegan al equipo, sino cómo los recibe el grupo", subrayó Miñambres.