El Celta Zorka juega su primer partido tras la vuelta a los entrenamientos

Sin cumplirse un mes desde el inicio de la pretemporada, y con la ausencia de Sarah Ogoke y Minata Keita, el Celta Zorka afronta esta tarde en Pontevedra, 20.30 horas CGTD, su primer partido tras la vuelta a los entrenamientos. Será un partido oficial, en donde las célticas buscarán meterse en la final de la Copa Galicia del día veinticuatro ante el Universitario de Ferrol.

En el equipo entrenado por Cristina Cantero, todavía faltan por llegar las africanas Sarah Ogoke y Minata Keita. La primera en llegar será Ogoke, que lo hará el jueves, justo antes del partido del viernes en Porriño ante el Ensino.

Cristina Cantero, entrenadora céltica, indicaba ayer que "tenemos ganas de romper el hielo y conjuntarnos, que es lo que estamos tratando de hacer en los entrenamientos. La verdad es que hay ganas por comenzar a competir".

No obstante, Cantero reconoce que, en estos momentos, cuentan con un handicap, que es "la no presencia de Ogoke y Keita. Queremos coger ritmo de partido y probar cosas que hacemos en los entrenamientos, pero hasta que lleguen ellas dos no sabemos las posibilidades reales".

La entrenadora del Celta Zorka recuerda que "somos un equipo joven que necesitamos partidos para ver realidades y poder quitarnos la ansiedad. Esta aparece porque tenemos ganas de más".

En el día de hoy hay otro partido más de esta primera jornada, y es el que enfrentara al Durán Maquinaria Ensino y al Kemegal Cortegada en el Pazo de Lugo, también a partir de las 20.30 horas. Arxil y Ensino adelantaron el partido correspondiente a la tercera jornada, con victoria final para el cuadro lucense por 66-59.

El Celta Zorka disputará la segunda jornada el viernes, a partir de las 21 horas en el Pabellón de Porriño ante el Duran Maquinaria Ensino, cerrando la fase previa el martes, a las 21 horas en Fontecarmoa ante el Kemegal. El campeón jugará al final.