Luis Zubeldía: "Tuvimos nuestro momento pero no se dio"

Luis Zubeldía, técnico del Alavés, lamentó que las ocasiones falladas por su equipo en el primer tiempo menguasen considerablemente las opciones de obtener la primera victoria de la temporada. "La sensación de no haber sumado siempre es la misma. Uno siempre quiere sumar e ir escalando posiciones en la tabla. Tuvimos nuestro momento para empezar ganando el encuentro y no se dio", dijo tras el choque.

El preparador argentino comentó que el Celta les había hecho daño con las mismas armas que empleó en los anteriores encuentros y su equipo no supo explotar del todo los puntos débiles del conjunto vigués.

"Llegaron a través de los argumentos que venían mostrando, centros para su delantero centro. Sabíamos que podíamos dañarles con su defensa adelantada. Lamentablemente no entraron nuestras oportunidades y entró una de las del rival, que convirtió el choque en un ida y vuelta en el que ellos tuvieron las mejores ocasiones", explicó. Y remachó: "La conclusión es que en el fútbol hay que aprovechar las oportunidades".

A pesar de que el Alavés no ha estrenado su casillero de puntos después de tres jornadas, Luis Zubeldía no se mostró preocupado por la situación. "No estoy preocupado. Cuando no se suma hay que ocuparse más que preocuparse. No era un presente que nos imaginábamos, pero cabía dentro de las posibilidades y hay que asumirlo y revertirlo. Hay que hacer una análisis en frío, tranquilo, y trabajar para sumar cuanto antes", señaló. Y concluyó: "Para crecer hay que coger confianza y para coger confianza hay que ser efectivos en lo que hacemos".