Radoja y Roncaglia causaron baja por lesión

Facundo Roncaglia y Nemanja Radoja llevaban algunos días con distintas molestias físicas que al final dejaron a ambos fuera de la lista de convocados del partido contra el Alavés. En su rueda de prensa oficial del sábado, Unzué no informó -tampoco lo hizo luego el club en el parte médico del día- de que ambos estaban descartado por lesión, lo que propició la entrada en la lista de los canteranos Brais Méndez y Diego Pampín.

Horas antes del encuentro contra el Alavés tanto Roncaglia como Radoja aparecían ya en el parte de enfermería. El zaguero aquejado de una "contractura muscular en el paradorsal derecho, mientras que el serbio sufre dolor en la rótula de su rodilla derecha.

El entrenador celeste se refirió ayer, durante la rueda de prensa posterior al partido ante el Alavés, a la situación de ambos jugadores. Se trata, según explicó Unzué, de molestias de carácter leve que no deberían poner en peligro su participación en el próximo compromiso liguero, el 18 de este mes contra el Espanyol en Cornellà- El Prat.

"Son molestias y los dos van a poder estar en condiciones de jugar el partido. Yo quiero a los jugadores al cien por cien y les agradezco que me dijesen que no estaban bien porque a veces, sobre todo cuando no te conocen mucho, los jugadores prefieren callarse este tipo de cosas y es pero", manifestó.