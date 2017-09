Miñambres: "Tenemos menos puntos de los que deberíamos"

Felipe Miñambres compareció esta mañana en la sala de prensa de A Madroa para valorar el arranque del Celta, que al tercer intento logró sumar su primer triunfo en LaLiga: "Tenemos menos puntos de los que deberíamos". El director deportivo se muestra satisfecho con la plantilla que el club ha puesto a disposición de Unzué, desvela que continúan estancadas las negociaciones para renovar a Radoja y a Wass, que finalizan contrato en junio de 2019, y que la de Sergio Álvarez solo es cuestión de sentarse con su agente.

"Estamos contentos porque la plantilla ha quedado configurada como esperábamos, incluso en cuanto al número de jugadores. Así habrá oportunidad para los chicos del B", dijo Miñambres al analizar un plantel formado por 20 futbolistas, incluidos los tres porteros.

El Celta, asegura su director deportivo, no buscó refuerzos para el lateral izquierdo, donde Unzué solo cuenta con Jonny Otto como jugador específico, ni tampoco para cubrir la marcha de Pape Cheikh al Olympique de Lyon, confiando en Diego Pampín y en Brais Méndez, del filial. "Después de ver la pretemporada de Pampín, el entrenador estaba tranquilo. Le convenció de muchas cosas que nos podía dar". Los dos canteranos entraron ayer en la convocatoria para el partido ante el Alavés por los problemas físicos de Roncaglia y de Radoja.

Considera Miñambres que la clasificación del Celta no se ajusta a los méritos del equipo de Unzué: "Tenemos menos puntos de los que deberíamos. El día de la Real merecimos al menos el empate. El de ayer fue un triunfo merecido. Estamos en el buen camino y somos optimistas porque creemos que la mayoría de jugadores nos pueden dar más y el equipo crece en función de un trabajo. El objetivo sigue siendo el de quedar lo más arriba posible. Estamos en una fase de cambio, pero eso no nos excluye de ir a por la victoria. Los objetivos te los van marcando los partidos siguientes", dijo el responsable deportivo del Celta sin querer referirse a los puestos de competición europea, el gran anhelo de club, jugadores y afición para la presente temporada.

El turco-danés Emre Mor fue el cuarto y último refuerzo del equipo de Unzué. El Celta ganó el pulso a otros equipos italianos y españoles para contratar al exjugador del Borussia Dortmund, según Miñambres. "Hubo equipos grandes que entraron en la puja, tanto españoles como italianos, pero se dieron las circunstancias para retomar las negociaciones tras el cambio de agente. Supieron de nuestro interés desde la temporada pasada y el jugador se decidió por nuestra oferta. Desde la temporada pasada estuvimos viendo al Dortmund, incluso en pretemporada con el presidente y Berizzo. Intentamos que viniese cedido y se le hizo ver a él que había un interés serio. Le gustó la idea del estilo de juego, que el entrenador viniese del Barcelona, la presencia de un excompañero como Lobotka y de otros jugadores daneses. Sin ser la mejor oferta económica se decantó por el Celta", convino Miñambres.

Se mostró satisfecho el director deportivo del rendimiento de Maxi Gómez, que ya suma cuatro goles en tres jornadas de Liga. "Estamos contentos. Uno no piensa que fuese a meter goles tan pronto. En esto también quiero resaltar al grupo y para mí es importante cómo se sintió el jugar al llegar al equipo. Eso es muy importante para gente joven como él".

Admitió el director deportivo del Celta que casi todos los jugadores importantes estuvieron en el punto de mira de otros equipos. "Hubo ofertas pero sin el valor que le dábamos nosotros a los jugadores. Es difícil fichar pero también mantener a jugadores que dieron un nivel tan alto la pasada temporada".

Miñambres reconoció el estancamiento de las negociaciones para renovar a Radoja y a Wass. "Hemos tenido negociaciones anteriores con sus agentes, pero desde hace tiempo no se ha movido la situación. No sé quien se acercará antes. En el caso de alguno de ellos ha estado más cerca el acuerdo". Sí se muestra más optimista sobre la ampliación del contrato de Sergi Álvarez: "Lo normal es que en cualquier momento nos sentemos".

Niega que hubiese ofertas para la cesión de Rubén Blanco y reconoció que el Atlético de Madrid está interesado en Radoja, pero aseguró que no ha habido negociaciones entre los clubes por el centrocampista serbio. "No hubo ofertas por Rubén para salir cedido. El portero siempre es una situación complicada porque solo juega uno. Que no haya jugado tres partidos no quiere decir que no vaya a jugar. Tenemos gran confianza en Rubén. No hubo interés real por Radoja por parte del Atlético de Madrid. Sabemos que le gusta pero no hemos tenido un principio de acuerdo con ellos"

Por último, Miñambres destacó el buen arranque del Celta B, que suma dos victorias y dos empates. "Estamos contentos porque hay muchos jugadores nuevos".