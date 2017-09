Juan Carlos Unzué: "Ganar sufriendo se disfruta más"

Juan Carlos Unzué expresó su satisfacción por una victoria, la primera en la Liga, que da al Celta tranquilidad y confianza para seguir creciendo. Y las dificultades del equipo en los minutos finales, cuando el Alavés apretó en busca del empate, otorgan, según el técnico, mejor sabor al triunfo.

"Hemos sufrido más de lo deseado, sin ninguna duda. Pero lo importante era conseguir esta primera victoria que nos va a dar ese punto de tranquilidad. A veces ganar con sufrimiento se disfruta más", resumió tras el partido. "La victoria tiene su importancia por la seguridad que te da y conseguir algo que ya habías merecido anteriormente. La cara de todos va a ser otra y la seguridad de inicio para afrontar el partido con el Espanyol va a ser mucho mejor", precisó.

El entrenador del Celta elogió la contundencia y eficacia de Maxi Gómez, un joven delantero que apuntaba a suplente antes de lesionarse Guidetti y que, disputadas tres jornadas, es el segundo máximo artillero del campeonato, tras Lionel Messi. "Lo está haciendo fantástico, no solamente por los goles, que son trascendentales, sino por el juego y la capacidad de echarnos una mano cuando no tiene la pelota", elogió el técnico, que no ha cambiado de criterio sobre la necesidad de tener paciencia con el punta uruguayo. "Ojalá siga de esta manera, pero es imposible que haga cuatro goles cada tres partidos. Es un chico de 20 años que ha aterrizado hace unos meses y tiene muchas cosas por mejorar", apuntó. Y concretó: "Seguro que empezar la primera jornada marcando le ha dado mucha seguridad. Se está ganando los focos de atención, no lo puedo evitar, pero voy a tener con él la misma cautela que dije cuando llegó".

Unzué tampoco escamoteó elogios a la actuación de Sergio Álvarez, en el punto de mira por los errores cometidos en partidos anteriores y que ayer evitó dos goles cantados. "Estoy contento con él, como estaba los días de la Real Sociedad y del Betis. Los porteros, lo sé por propia experiencia, es difícil que vivamos de un modo confortable. Solemos ser muy buenos o muy malos porque esto funciona así. Es importante que él tenga la capacidad de mantenerse en una estabilidad anímica para dar su máximo nivel", declaró.