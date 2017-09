El técnico valora el talento y la proyección de Emre Mor

Juan Carlos Unzué se refirió ayer a Emre Mor, contratación estelar del verano y último fichaje en incorporarse a la disciplina celeste. El preparador celeste destacó el talento y la proyección del futbolista turco y valoro las alternativas tácticas que puede proporcionar al juego del equipo en cuestión de poco tiempo. El técnico explicó que medita hacerlo debutar esta tarde saliendo desde el banquillo, "dependiendo de cómo vaya el partido".

"Es un chico con un gran talento, una carrera deportiva corta y la sensación de que tiene mucho que mejorar y por hacer. Nos va a dar algo diferente de lo que teníamos", explicó Unzué durante su comparencia ayer en Balaídos. "Me gusta tener alternativas y es una alternativa más para el ataque. Estoy muy contento con su fichaje", concretó.

Al igual que la víspera el futbolista, el entrenador del Celta confirmó que Mor no está de momento en condiciones de disputar un partido completo. "Estuvimos charlando y nos comunicó que había tenido una pequeña lesión y llevaba pocos entrenamientos con su selección. No está aún al cien por cien. Tiene que coger el punto de forma y conocer el equipo y la idea. No podemos agobiarlo los primeros días con muchas cosas", comentó. Y agregó: "La idea es que se sienta cómodo y que poco a poco vaya entendiendo qué nos puede dar. Esto va a requerir un proceso pero necesitamos que sea relativamente rápido".

Unzué considera que Mor es "totalmente compatible" con Iago Aspas y valoró las alternativas tácticas que puede ofrecer. "No solo vengo con la idea de jugar un 4-3-3; hay que ver qué tienes en la plantilla. Puedes tener una idea de juego pero al final los sistemas los puedes cambiar", apuntó.

Stanislav Lobokta coincidió hace un par de años con Mor en el FC Nordsjælland y tampoco escamoteó ayer elogios hacia el internacional turco. "Es un jugador muy bueno. Es muy joven, tiene muy buen regate y mucho talento. Si trabaja duro, puede llegar a ser algún día uno de los mejores futbolistas del mundo", destacó. "Nos puede aportar velocidad y goles. Tiene algo especial, similar a Messi, porque puede que no lo veas en cinco minutos pero en cuanto le das el balón transmite la sensación de poder marcar en partidos importantes", concluyó.