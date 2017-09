Celta - Alavés | El Celta recupera su sonrisa

El sol vuelve a brillar en Balaídos. El Celta se resarció de su mal arranque liguero con una merecida, aunque ajustada, victoria (1-0) ante el Alavés en la tercera jornada. El cuadro vigués dejó atras las malas sensaciones del Villamarín y recuperó los mejores retales del fútbol que jugaron ante la Roma y la Real Sociedad para sumar los primeros tres puntos del curso. Esta vez el gol de Maxi Gómez sí que sirvió para certificar un triunfo que da oxígeno y confianza al proyecto de Juan Carlos Unzué, que por fin despliega sus alas.

La primera mitad fue de alternativas. El Celta, a pesar de su aplastante dominio de la posesión (69,3%), durante los primeros cuarenta y cinco minutos sufrió hasta el gol de Maxi, pasada la media hora. El Alavés, a la contra, encontró grandes espacios a la espalda de los centrales celestes y solo la poca puntería de Bojan y la inspiración de Sergio evitaron el primer tanto de los vitorianos. El Celta, bajo la dirección de un acertado Stanislav Lobotka que se estrenó como titular en el pivote, acumulaba acercamientos pero no inquietaba a Pacheco. Hasta que Pione Sisto volvió loco a Óscar Romero, se inventó un centro al segundo palo y Maxi cabeceó a la red su cuarto tanto en tres partidos. A partir de ahí los celestes pudieron ampliar la ventaja con otro testarazo de Jozabed y un remate de Aspas en el área pequeña que incomprensiblemente se fue fuera.

Durante los primeros compases del segundo tiempo el Celta mantuvo el pie en el acelerador, pero el despliegue ofensivo no se tradujo en más goles. Otra vez más, los vigueses no conseguían cerrar el encuentro después de haberse adelantado en el marcador. Wass, con un derechazo a la madera desde veinticinco metros, y Maxi, con un remate de bolea a las manos de Pacheco; no consiguieron hacer el segundo. Además, Iago Aspas reclamó penalti después de un contacto en el área con Pedraza que el árbitro decidió solventar con una amarilla para el moañés por simular.

Los últimos minutos sirvieron para que el Alavés se fuese arriba en busca de la igualada, pero el Celta supo controlar su sufrimiento. La fiesta se completó en Balaídos con el debut de Emre Mor, el fichaje más ilusionante para la afición. El internacional turco fue recibido entre una sonora nube de aplausos.