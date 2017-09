Emre Mor desata pasiones en Balaídos

Emre Mor desata pasiones. La presentación del fichaje estrella del Celta reunió en Balaídos a unas tres mil personas, que aclamaron al atacante en un multitudinario y novedoso acto en el estadio celeste. Desde el regreso de Iago Aspas y, antes la presentación de Rafinha, el coliseo vigués no registraba semejante ambiente en la puesta de corto de un nuevo jugador. Pero Mor, de 20 años, levanta pasiones antes de debutar con el Celta, con el que podría estrenarse mañana, si Juan Carlos Unzué decide darle minutos ante el Deportivo Alavés.

"He pensado que el Celta es el club en el que mejor podía crecer", confesó el internacional turco antes de vestirse de corto, durante su comparecencia ante los medios informativos. "He visto al Celta muchas veces y siempre causaba problemas a los equipos grandes con un gran fútbol", explicó. "Es un equipo joven, que hace mejores a los jóvenes jugadores para dar el paso a equipos mayores. No he venido solo por el buen juego de la pasada temporada", confesó.

La última adquisición del Celta en el mercado estival declaró que llega a Vigo con la expectativa de que el conjunto de Juan Carlos Unzué brille este curso. "No espero que seamos número uno de la competición, pero sí estar lo más alto posible en la tabla", indicó

El hecho de ser el segundo fichaje más caro de la historia del club no inquieta a Mor, que afronta con gran confianza y la idea de complacer al celtismo su incipiente etapa en Balaídos. "En fútbol siempre hay presión, especialmente cuando algo hace tan felices a los seguidores. A mí, la presión me da más motivación y me hace que quiera dar un plus al equipo para sentirme querido por los aficionados", aseguró.

A la hora definir sus preferencias sobre el campo, el nuevo jugador celeste reveló que su posición predilecta era la de extremo derecho y explicó que también le gusta la de media punta, aunque precisó claramente que será el técnico el que determine dónde va a jugar. "Mi posición favorita es la banda derecha o centrocampista ofensivo, pero jugaré donde el entrenador me diga", manifestó.

Emre Mor añadió que está listo para debutar y señaló que espera jugar algunos minutos mañana contra el Deportivo Alavés. "Estoy listo para jugar, aunque en el último mes he tenido una lesión y no estoy al cien por cien. He hablado de ello con el entrenador y creo que estaría para jugar los últimos veinte minutos", desveló.

El atacante celeste se mostró encantado con el recibimiento que le han brindado sus compañeros en su primer entrenamiento en A Madroa. "Me he sentido muy bien. Un poco cansado porque había tenido un vuelo la noche anterior, pero el entrenamiento estuvo muy bien, todo el mundo fue amable conmigo", apuntó. Y agregó: "Fue un gran primer día. Sentí que esto es como una gran familia, el ambiente es relajado y divertido pero también serio y pienso que los entrenamientos tienen que ser divertidos".

Mor cree, además, que le irá mejor en la Liga española que en la Bundesliga. "España siempre ha sido la liga en la que he querido jugar. Creo que encajo mejor porque la mayoría de los equipos juegan bien al fútbol. Hay más goles, más regates, más pases? En Alemania era más bien correr", observó.

Emre Mor fue presentado por el vicepresidente Pedro Posada, que le dio la "bienvenida a su casa", y Felipe Miñambres, el director deportivo, quien se mostró "halagado" con su fichaje. "Es un futbolista que ya quisimos traer cedido del Borussia la pasada temporada. Se ha dado la oportunidad de ficharlo en propiedad y estamos muy contentos. Esperamos que despliegue todo su talento y haga crecer al Celta. Confiamos en que demuestre su calidad en cada partido y nos pueda hacer mejores", dijo el responsable deportivo céltico.