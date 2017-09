Emre Mor: "El Celta es donde mejor puedo crecer como jugador"

Emre Mor ha unido su camino con el del Celta para ser mejor futbolista. El atacante turco-danés, la última incorporación del mercado de fichajes y el segundo traspaso más caro en la historia celeste (13 millones de euros), ha respondido esta tarde a los medios de comunicación en la previa a su presentación en sociedad en el estadio de Balaídos. El exjugador del Borussia Dortmund asegura que llega al "club en el que mejor puedo crecer como jugador".

"Aquí hay muchos jugadores jóvenes y el Celta los hace mejores, que como sabemos luego se van a otros equipos grandes", recalca el futbolista de 20 años, que afirma que ha visto muchas veces jugar a la que desde la pasada semana es su nueva escuadra y que "pone a los rivales grandes en problemas". Mor niega que su traspado al Celta haya sido solo fruto del buen papel de los celestes en la pasada edición de la Europa League, en la que alcanzó las semifinales y cayó eliminado ante el Manchester United. "Siempre he querido jugar en La Liga. La mayoría de equipos juegan bien y en Alemania el fútbol es mucho más físico. Mi juego encaja mejor en España", recalca.

El internacional turco, sabedor de la ilusión que ha despertado su fichaje entre el celtismo, admite sentir el peso de cierta presión. "En el fútbol siempre hay presión, especialmente cuando algo hace tan felices a los seguidores. Cuanta más presión, más motivado me siento y me hace querer dar ese paso extra para sentirme querido por los aficionados", comenta.

Emre ;Mor también repasa sus primeros días en Vigo al servicio de Juan Carlos Unzué. La joven promesa reconoce haberse sentido bien desde el primer momento y destaca que se ha divertido en sus primeros entrenamientos con el Celta. "El primer día fue espectacular. Me sentí muy bien y noté esto es una gran familia. Hay un ambiente relajado, serio pero también divertido", comenta.

Sobre su posición predilecta en el campo, Emre Mor se considera un extremo derecho, aunque jugará "donde el entrenador diga". Eso sí, espera que "el Celta juegue un gran fútbol". "No tengo la expectativa de que seamos el número uno pero sí que lleguemos lo más alto que podamos", incide.

Mor no descarta debutar el próximo domingo en Balaídos ante el Alavés, aunque sea solo "los últimos veinte minutos del partido" porque confiesa que todavía no está a tope. "Estoy listo para jugar si así se me requiere. El último mes he sufrido una lesión y no estoy al cien por cien, pero si el entrenador me lo pide, jugaré", concluye antes de saltar al césped para saludar a los aficionados que han acudido a su presentación.