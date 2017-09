Emre Mor ejerce como celeste y se incorpora al "clan danés"

El "clan de los daneses" del Celta aumenta. Ayer se incorporó el quinto miembro, Emre Mor, que ha comenzado a ejercer como celeste después de cumplir sus compromisos con la selección turca. El joven atacante zurdo no se despegó durante el entrenamiento de Daniel Wass, quien antes sirvió de guía en el club vigués a Pione Sisto, a Andrew Hjulsager y a Stanislav Lobotka. Los cinco proceden del fútbol danés, tan presente en el Celta en los últimos años, desde la llegada a Vigo de Michael Krohn-Dehli. El ahora jugador del Sevilla fue la avanzadilla para que el equipo vigués sonase con fuerza por tierras escandinavas.

Junto a Mor, a la sesión de trabajo de ayer en A Madroa se sumaron otros internacionales, como los mencionados Lobotka y Sisto, además de Iago Aspas e Iván Villar. Se espera que entre hoy y mañana lo hagan Radoja y Tucu Hernández, con lo que así Juan Carlos Unzué podrá disponer de toda la platilla para preparar el partido de Liga ante el Alavés, señalado para el próximo domingo (Balaídos, 18.30 horas).

El "virus FIFA" no ha afectado a ninguno de los siete célticos que la semana pasada se incorporaron a sus selecciones. Cinco han regresado a casa sin problemas físicos y los dos que están de viaje también se espera que puedan ponerse a disposición de entrenador en las próximas horas para intentar conseguir la primera victoria de la temporada.

No obstante, en el duelo con los vitorianos no podrá jugar John Guidetti, que ya entrena con el grupo pero con limitaciones. El delantero sueco todavía no recibió el alta médica por la fractura de clavícula que sufrió ante la Roma, que le obligó a perderse las citas de Liga ante la Real Sociedad y el Betis.

Por su parte, Emre Mor conoció ayer a los que serán sus compañeros en Vigo, antes de ser presentado mañana a la afición en el estadio de Balaídos (20 horas). El exjugador del Borussia Dortmund se reencontró con Lobotka, con quien coincidió hace dos años en el Nordsjælland danés. El centrocampista eslovaco fue otro de los destacados en estas jornadas de clasificación para el Mundial de Rusia. Fue el autor de un gran gol en Wembley que puso en apuros a Inglaterra, que acabó remontando el resultado adverso.

Ayer, el club grabó una entrevista con el eslovaco que se emitirá a través de las redes sociales como previa al duelo del Alavés. Lobotka no se ha estrenado como titular en LaLiga, pero acapara parte de la atención por el tanto que anotó en una de las catedrales del fútbol mundial.

En el Celta, mientras tanto, siguen recibiendo muchas preguntas, desde su cuenta de Twitter, para Emre Mor en su presentación. Entre los participantes se sorteará una bufanda firmada por el internacional turco, que ya ejerce de celeste.