Brais: "Mi referente es Iago"

Brais Méndez, la estrella emergente de la cantera celeste, no alberga dudas sobre quién es su modelo a seguir. Recién renovado su contrato con el Celta, el atacante vigués considera que su "íntimo amigo" Pape es un "buen ejemplo" a seguir para alzarse con puesto en la primera plantilla pero su verdadero referente futbolístico es Iago Aspas. "Mi referente es Iago. Es la imagen en la que todos nos fijamos.", subraya el futbolista canterano. Y precisa: "Se ha criado aquí, sabe lo que es esto y es un ejemplo para todos".

Como Pape el pasado curso, Brais Méndez estará a caballo entre el filial y el primer equipo. Se entrenará habitualmente a las órdenes de Unzué y, si éste no le convoca, jugará el fin de semana con el Celta B. "Estoy a disposición del míster para lo que él necesite y si no jugaré con el filial, que es mi equipo. Lo que el míster decida", zanja.

El canterano reconoce sin embargo que la temporada en curso será "muy especial" y no oculta que espera aprovechar la menor oportunidad para sumar minutos con el Celta en Primera División. "Es una temporada ilusionante para mí. Al final tenemos una plantilla corta y eso es bueno para la gente que viene de abajo. Intentaré aprovechar las oportunidades que me dé el míster", señala. "Quiero que sea un gran año", confiesa.

En comparecencia en sala de prensa tras el entrenamiento celebrado ayer a puerta cerrada en Balaídos, el centrocampista vigués ha explicado que se siente capacitado para ofrecer un buen rendimiento tanto en el mediocampo como en la delantera. "Puedo jugar tanto en medio campo como en las tres posiciones de arriba. No tengo ningún problema aunque me siento más cómodo por dentro. No me siento para nada incómodo jugando en banda", señala Méndez.

El canterano tiene también depositadas altas expectativas en la temporada del filial, donde espera tener un papel protagonista. "Debo dar un paso adelante y creo que lo estoy haciendo, tanto yo como el resto de los compañeros. Ningún compañero se está echando atrás, todos nos echamos el equipo a la espalda", dice. Y añade: "Hay buena plantilla y creo que podemos hacer un año ilusionante para todos".

Brais Méndez espera mejorar esta temporada en todas las facetas del juego, pero especialmente en la defensiva y, tras militar en diversas categorías inferiores de la selección española, reconoce que le "encantaría" recibir la llamada de Albert Celades para compartir protagonismo con Iván Villar en el combinado sub 21.