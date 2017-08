Sergio Álvarez: "No queremos que se repita el comienzo de la Liga pasada"

El Celta sigue entrenándose en A Madroa en cuadro, con apenas una docena de jugadores disponibles ante la ausencia de los internacionales. David Costas regresó a los entrenamientos mientras negocia su marcha al Barcelona B. Unzué aprovecha este paréntesis liguero para mejorar aspectos del juego. E técnico incide, sobre todo, en que su equipo aprenda a cerrar los partido que domina en el marcador. Comenzó ganando los duelos en las dos primeras jornadas de Liga pero permitió que Real Sociedad y Betis volteasen el resultado. Cero puntos de seis disputados lleva a los célticos a repetir un mal comienzo como el del anterior curso, en el que solo consiguieron un empate en los cuatro primeros compromisos. "No queremos que se repita el comienzo de la Liga pasada", proclama Sergio Álvarez desde la sala de prensa de A Madroa. El guardameta, al que le resta un año de contrato en Vigo, espera que el club aborde su renovación a partir de septiembre, una vez que haya finalizado un mercado de fichajes que propició la llegada al Celta de Emre Mor. Sobre el talentoso atacante turco, el portero céltico significó su facilidad para "desequilibrar" a las defensas rivales.

Lamenta Sergio Álvarez que el paréntesis liguero llegue después después de que su equipo encajase dos derrotas consecutivas en Liga. "Siempre que pierdes, lo que más deseas es que llegue cuanto antes el siguiente partido. A nadie les gusta empezar con derrotas y no va a ser nada fácil ganar partidos. No queremos que se repita lo del año pasado y queremos conseguir los tres primeros puntos cuanto antes", apunta el guardameta de Catoira, para quien su equipo mereció mejor suerte ante la Real Sociedad y el Betis: "Tenemos la sensación de que cualquiera de los dos partidos no los merecimos perder, pero son circunstancias del fútbol y hay que minimizar los errores e intentar cerrar los partidos cuanto antes. Esa es una de las muchas cosas que estamos trabajando esta semana: intentar que el rival no te remonte el partido. Pero no es fácil cerrar los partidos porque el rival también cuenta".

Aborda Sergio Álvarez la llegada de su nuevo compañero Emre Mor: "Sé que es un jugador con mucho talento y que nos puede dar mucho desequilibrio en ataque, que nos puede ayudar mucho". Con el cuarto fichaje, el club da por cerrada la plantilla y el cancerbero se muestra satisfecho con el plantel que manejará Unzué en los próximos meses. "Este año vamos a tener solo dos competiciones y pienso que hay una buena plantilla, además que el filial está para ayudarnos. La plantilla estará compensada en todas las líneas", subraya.

Sergio Álvarez finaliza contrato con el Celta en junio de 2018. Desde hace meses se habla de su posible renovación, pero no ha llegado todavía el momento de negociar con el club. Confía en que se retome el asunto en breve. "Estoy tranquilo. El club estará esperando a que se cierre este mercado y a partir de ahí me imagino que se pondrán con contacto conmigo para poder seguir aquí", añade.