Intensa puesta a punto de la cantera

El Celta sigue con el trabajo de construcción de sus equipos de la cantera para la próxima temporada. Ninguna plantilla está cerrada y se producirán altas y bajas de jugadores. Es un proceso normal. Uno de los factores más importantes para tomar decisiones se encuentra en los partidos amistosos. Casi toda sus la formaciones ya han jugado varios. El pasado fin de semana, A Madroa se convirtió de nuevo en el escenario para ver en evolución a los futbolistas. El cadete B tuvo un particular examen con el Santa Mariña. Las dos formaciones demostraron que todavía se encuentran en periodo de construcción. También los infantiles y el juvenil B tuvo compromisos amistosos.

Los encuentros volverán a ser protagonistas el próximo fin de semana. Quedan también por hacerse los conjuntos de benjamines, que son los últimos ya que inician la temporada de las ligas a finales de septiembre. Precisamente en los benjamines, el segundo equipo estará formado totalmente por nuevos futbolistas que entran en la cantera céltica. Tanto los juveniles como los cadetes iniciarán la temporada a mediados de septiembre, según el calendario oficial.

Pero no solo los jugadores tienen trabajo. También los entrenadores. Durante toda la semana pasada se desarrollo el Curso Denominación de Origen Celta. Una iniciativa que se convoca todas las temporadas y a la que asisten todos los técnicos. Además del fútbol, también se hablan de los valores de este deporte y el espíritu de superación. El curso lleva por título 'This is s' y cumplió su tercera edición. La Fundación Celta es la que lo impulsa.