El Celta B se nubla en el área rival

El Celta B solo pudo sacar un punto de La Albuera de Segovia en un partido muy disputado marcado por el claro penalti de Facundo sobre Brais que el colegiado no quiso señalar y pudo cambiar el signo del choque en el primer tiempo.

La salida del Celta B sobre La Albuera fue perfecta. Brais Méndez -que llegó a tiempo de jugar tras haber sido convocado para el partido contra el Betis- y Drazic tomaron el mando de las operaciones en ataque, y esto unido a la fuerte presión en el centro del campo provocó un cóctel estupendo para hacerse con el dominio del partido.

Los de Rubén Albés controlaban a su antojo el medio campo. Rai y Solís estaban muy bien posicionados y ayudados en todo momento por Brais y Drazic, que jugaban genialmente entre líneas. El delantero serbio conectaba muy bien y se iba de vicio y en el minuto ocho tucvo en sus botas el 0-1 cuando se sacó de la chistera un remate que obligó a Facundo a realizar una espectacular intervención.

Tras varios minutos de asedio y dominio los azulgrana fueron entrando en el choque. Kike entraba por banda derecha aunque sus centros no llegaron a los rematadores. El primero lo tuvo Ayrton en un balón que llegó al área pero que un defensor taponó con gran acierto. Acto seguido y a la salida del córner Javi Marcos remataba dentro del área, pero su disparo salía muy desviado.

El Celta B entró entonces en una fase de indecisión e incluso Sotres tuvo una acción donde pasó ciertos apuros en un centro chut sin aparentes apuros de Kike que tuvo que detener en dos tiempos. La Sego se le estaba subiendo a las barbas al Celta B y a balón parada creaba peligro. Una falta botada por Anel desde el medio campo supuso un gran susto para la portería viguesa en un remate de Ayrton de cabeza en una jugada donde los centrales gallegos no estuvieron muy atinados. Tras estos minutos de zozobra volvió a aparecer Brais con una gran jugada en un balón que despejó Javi Marcos. Después llegó la jugada polémica del partido. Brais se iba como una centella por un balón largo y tras superar a Javi Marcos y este no entenderse con Facundo el portero azulgrana arrollaba al delantero céltico, pero el colegiado no señalaba la pena máxima de forma incomprensible.

El inicio del segundo acto fue calcado al primero. El Celta B volvió a imponer su jerarquía en todo el campo. En los primeros compases ya tuvo dos ocasiones; la primera de Juan Fernández al aprovechar un fallo en cadena de Javi Marcos y Borja, pero el centrocampista no atinó con su remate a puerta, que se marchó muy desviado. La siguiente ocasión llegaba en una falta botada por Agus que remataba Alende totalmente sol oen el área, pero tampoco acertaba.

Tras estos minutos en los que el Celta B estuvo muy bien asentado la Segoviana volvió a tomar el dominio de nuevo. Los de Abraham García se volvieron a encomendar a Ayrton, que en esta ocasión remataba de espaldas, pero el balón salía a la izquierda de la portería de Sotres. El partido era un toma y daca muy interesante, pero quedó deslucido por un apagó de luz en La Albuera que duró cerca de diez minutos provocando por momentos la tensión de que el partido fuera suspendido, pero al final no fue así. Los focos volvieron a retomar la luz tras una situación un tanto circense.

El parón benefició al Celta B ,que retomó el partido con mayor intensidad. En el 83 Dennis asistió de manera magistral a Drazic, pero este en el interior del área no fue capaz de atinar para rematar a puerta. La réplica de la Sego iba a llegar a renglón seguido por mediación de su mejor jugador, el gallego Fernan. El mediapunta realizó una cabalgada de vértigo y soltó un zapatazo que se fue de milagro a la derecha de Sotres.

La entrada de Calleja en la Segoviana le dio mucho oxígeno y eso provocó que el Celta B pasase minutos comprometidos. La última ocasión del partido, eso sí, la tuvo Drazic en un libre directo en la zona izquierda del área, pero el disparo del delantero serbio se fue a las nubes finalizando el partido con un justo empate en un partido en el que el Celta B pecó de falta de puntería.