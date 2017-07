Maximiliano Gómez: "Me voy a dejar la vida por el Celta"

"Me voy a dejar la vida por el Celta". Así de contundente se muestra Maximiliano Gómez, Maxi, (Paysandú, Uruguay, 1996), el delantero centro elegido por Felipe Miñambres para reforzar el ataque del Celta. El artillero llega al equipo de Balaídos con la expectativa de responder a la apuesta realizada por el club y ayudar al equipo celeste a regresar a Europa el próximo curso. No le intimidan ni la Liga ni la competencia. Solo quiere adaptarse rápido.

- ¿Qué balance hace de estos primeros días de entrenamiento con el Celta?

- Muy bueno. Estamos trabajando muy bien. El grupo está muy unido y el trabajo del cuerpo técnico me parece excelente. Ojalá podamos adaptarnos muy rápido y comiencen las cosas buenas.

- ¿Se ha encontrado más o menos lo que esperaba o se ha llevado alguna sorpresa?

- Pues todo ha ido bien. El grupo me ha recibido de la mejor manera,aunque el tema de cancha, eso sí que es muy distinto a lo que se hace en Uruguay. Allá el juego se basa más en la fuerza y acá es más juego y más pelota. Cambia eso.

- Con la llegada de Juan Carlos Unzué el Celta también va a cambiar este año su modelo de juego. ¿Ha notado algo de esto?

- Los compañeros me comentan que el año pasado el trabajo era mucho más fuerte, con pesas y esto, y que este año se está haciendo más trabajo con pelota. Y bueno, lo estamos haciendo de la mejor manera.

- ¿Físicamente qué tal se encuentra para afrontar el duro trabajo de la pretemporada? ¿Aguanta el ritmo? Se lo digo porque al acabar la Liga en Uruguay parecía algo pasado de peso.

- Es un ritmo fuerte, pero lo estoy aguantando bien. Cuando terminó la temporada en Uruguay rápidamente me fui con un Profe [preparador físico] y creo que he aprovechado bien ese mes que tenía libre para ponerme fuerte y llegar acá de la mejor manera. Ojalá que me adapte rápido.

- Usted juega en una posición, la de delantero centro, en la que hay nada menos que cuatro duros competidores. ¿Le preocupa o más bien le motiva?

- Sí, claro. Hay varios jugadores en el plantel que pueden hacerlo de nueve y son todos muy buenos. Para mí los mejores. Ojalá me adapte rápido a ellos y pueda hacer el mismo juego que ellos.

- ¿Cómo se define como delantero centro? ¿Cuáles son su mejores virtudes?

- Me gustar tener la pelota, encontrarme con ella, ir al área y hacer goles, como todos los nueves tienen que hacer.

- ¿Se considera un hombre de área o es de los que prefiere ganar la portería entrando desde fuera con el balón en los pies?

- Me gusta más moverme por el área. Soy un hombre de área.

- ¿Qué espera Maxi Gómez de su primera temporada en el Celta?

- Pues el trabajo día a día es muy importante y creo que lo estoy haciendo de buena manera. Ojalá lo siga haciendo así y que me adapte rápido a los compañeros, como te decía.

- El Celta ha pagado 4 millones, que es una cifra bastante alta, por un jugador de 20 años y hay puestas altas expectativas en su fichaje. ¿Confía en responder?

- Si, obvio. Estoy muy agradecido por la apuesta que se ha hecho por mí y espero que se vea reflejado en las cancha.

- ¿El hecho de que se le haya comparado con compatriotas tan buenos como Diego Forlán o Luis Suárez le añade un plus de responsabilidad a su fichaje por el Celta?

- No, yo soy yo. Trabajo duro cada día para responderle al grupo de la mejor manera.

- ¿Qué puede ofrece Maxi Gómez al Celta y que espera Maxi Gómez que el Celta le dé?

- De mi parte lo voy a dar todo. Me voy a dejar la vida por el Celta porque ellos confiaron mucho en mí y ojalá que aporte lo mejor para el grupo.

- ¿Intimida llegar al fútbol europeo cuando uno viene del fútbol sudamericano?

- No, el fútbol es casi igual en todas partes. Acá se juega mucho más, pero ojalá me adapte rápido y pueda dar lo mejor de mí.

- ¿Cómo está asimilando el trabajo físico de la pretemporada?

- Creo que lo voy llevando bien. Mi idea es prepararme de la mejor manera para lo se viene.

- De lo que ha visto en el Celta, ¿qué es lo que más destacaría tanto en el aspecto individual como en el colectivo?

- Lo que más destaco es la unidad que me he encontrado en el grupo. El grupo está muy unido, con muchos jugadores chicos de edad, y me parece que son todos tremendos jugadores. Espero adaptarme rápido a su forma de jugar.

- Después de la última temporada firmada por el Celta el listón está alto. ¿Puede contribuir Maxi Gómez a mejorar el rendimiento del grupo?

- Bueno, no sé. De momento voy paso a paso y lo que más me preocupa es adaptarme al grupo. Ojalá que lo haga rápido.

- A la hora de establecer objetivos ,el entrenador ha dicho que no se pone límites, aunque repetir clasificación para Europa parece el objetivo en mente de todos. ¿Lo ve posible? ¿Debería ser éste el objetivo del equipo?

- Sí, claro. Yo creo que con el grupo que hay vamos a llegar muy lejos. De mi parte voy a aportar todo lo que pueda y ojalá que se dé.