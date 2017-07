La mirada optimista de Unzué

Juan Carlos Unzué compareció ayer por primera vez en la sala de prensa de A Madroa para hacer balance de la primera semana de trabajo y dar un amplio repaso a la actualidad del Celta, que el preparador navarro afronta con ilusión y optimismo. Unzué hizo un balance "muy positivo" del trabajo del grupo y calificó de "fantástica" la actitud "del primero al último de los jugadores". El sucesor de Eduardo Berizzo reveló que su equipo no será esclavo del marcaje en zona que ha estado ensayando estos días y confesó que espera "mantener" e incluso "mejorar", si puede, conceptos tácticos y aptitudes desarrolladas en los últimos tres años por su antecesor. Unzué auguró, además, una Liga " muy competida", en la que "un extenso grupos de equipos" pueden aspirar a entrar en Europa.

tres descartes

Dejan Drazic y Josep Señé no entran en los planes de Unzué. El serbio será cedido a otro equipo -se habla del Lugo-, mientras que el catalán saldrá seguramente con la carta de libertad. El técnico no espera ya que vuelvan. "Se les ha dado un tiempo más de vacaciones. Están negociando su salida y, en principio, no van a estar aquí", explicó. Tampoco entra inicialmente en sus planes Álex López, aunque la situación del centrocampista ferrolano es diferente. "Ha hablado conmigo y sabe cuál es mi idea y la postura del club. Es una situación clara: de inicio tenemos otros jugadores para esas posiciones y nuestra intención es darles prioridad a ellos. Lo que ocurre es que Álex tiene contrato en vigor y estará aquí como uno más mientras no encuentre una salida".

laterales y centrales

El Celta pretende tener todos los puestos doblados, salvo en la defensa, donde Unzué cuenta con cinco centrales y solo dos laterales específicos, Mallo y Jonny, además de Roncaglia, que puede jugar en las cuatro posiciones de la zaga. Unzué indicó que tiene la intención de probar durante la pretemporada al canterano Diego Pampín como lateral izquierdo para evaluar si puede adaptarse a la posición y echar una mano.

Unzué comentó que su primera opción para relevar a Jonny como lateral izquierdo era Samuel Araújo pero la decisión del vigués de firmar por el Barcelona B propició un cambio de planes alentado por el club. "Si él nos demuestra que puede adaptarse a esta posición, podría hacer el papel de segundo lateral y no necesitaríamos traer a otro jugador". Otra opción que el técnico tiene en mente es la posibilidad de jugar de forma ocasional con tres centrales. "Habrá días que juguemos con tres centrales, de modo que estoy contento con la gente que tengo", aseguró.

Acerca de la marcha de Samuel Araújo al Barcelona B, observó: "Ha sido una decisión propia y un derecho que tenía en su contrato. Mi intención era verlo en la pretemporada con el convencimiento de que nos podía hacer el papel de acompañante de Jonny".

maxi gómez y jozabed

El técnico celeste celebró la contratación de Maxi Gómez y Jozabed Sánchez que, afirmó, se ajustan a lo que necesitaba. "Se tiene que adaptar a una Liga diferente y es un chico muy joven. Hay que darle tiempo para que pueda desarrollar su capacidades, pero es un jugador con muy buenos movimientos y una amenaza para las defensas rivales. Es un buen físico, distinto a otros puntas que tenemos, más dinámicos y, para mi gusto, un fichaje que necesitábamos", apuntó del uruguayo. Del sevillano dijo: "Tenerlo en el equipo es muy interesante porque es un tipo de jugador cuyas características necesitábamos. Ya conoce la casa y el periodo de adaptación ya lo tiene hecho y esto es una ventaja para el entrenador. Es un muy bien fichaje de la dirección deportiva".

canteranos

Juan Carlos Unzué elogió el buen nivel de los chicos de la cantera que están realilzando la pretemporada a sus órdenes. "Ha entrado un grupo de jugadores interesantes que ya ha hecho cosas en Primera División y les ves competir y no desentonan. Son jugadores que están por hacer pero les veo con la capacidad de seguir creciendo y esto es una muy buena noticia", observó. "Lo miraremos y el que se gane la opción la tendrá, sabiendo que ya hay un grupo de jugadores de gran nivel y la exigencia es mayor que cuando estuve yo aquí hace cuatro años", precisó el técnico, que dará oportunidades "a quién las merezca", sin distingo de edad, nacionalidad o procedencia.