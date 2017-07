Lobotka, celeste hasta 2022

El Celta ha hecho oficial a primera hora de esta tarde el fichaje de Stanislav Lobotka. El centrocampista sueco, que aterrizó ayer en Vigo para cerrar su contrato tal y como adelantó FARO, ha firmado contrato por los próximas cinco temporadas. El internacional eslovaco sub 21 será celeste hasta 2022. El futbolista procedente del Nordsjaelland de la Superliga danesa ya ha pasado el reconocimiento médico y ha posado con sus nuevos colores en la sede del club en Praza de España.



La nueva cara del Celta corresponde a la de un futbolista de 22 años con una gran proyección. El centrocampista ha sido una de las vértebras de la columna de la selección eslovaca en el pasado europeo sub 21, campeonato que también disputaron Jonny y Rubén Blanco con España y Hjulsager con Dinamarca. Stanislav Lobotka es un centrocampista diestro de carácter creativo. Suele jugar como interior aunque también puede posicionarse como pivote, por lo que aportará polivalencia a la medular de Juan Carlos Unzué. El Celta destaca de su nueva incorporación su calidad, dinamismo, inteligencia y despliegue físico.





El periodista Tomás Martínez, experto en fútbol internacional escribió tras el pasado europeo en MarcadorInt que Lobokta es un centrocampista cuyo punto fuerte es la capacidad de asociación, que no se esconde a la hora de pedir el balón para después dirigir el juego con criterio. Según el periodista, Lobokta también combina la capacidad para realizar pases en largo como para jugar en corto gracias a su buen control de pelota. "Es uno de los hombres más brillantes de la selección revelación del campeonato", afirmó el experto. No obstante, Lobokta fue elegido mejor jugador del partido durante el torneo en dos ocasiones.Edemás de su experiencia internacional, el centrocampista eslovaco acumula una amplia experiencia en la máxima división danesa, en la que ha disputado 52 partidos con el Nordsjaelland, en los que ha repartido 9 asistencias; y ha jugado más de 80 en el fútbol eslovaco. También tuvo un breve paso por la cantera del Ajax de Amsterdam. Con la selección sub 21 de su país ha jugado 27 encuentros y ha anotado 2 goles.El equipo vigués también le ha puesto fecha a la presentación en sociedad del que será su tercer fichaje del verano después de las llegadas de Maxi Gómez y Jozabed. Lobokta posará ante los medios y se dará a conocer a la afición el lunes a las 12.30 horas.Por otro lado, todavía no han trascendido las cifras oficiales del traspaso, aunque desde Dinamarca se especula con que la operación ha podido rondar los 5 millones de euros.