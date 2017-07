Sevilla tiene color celeste

El nombre del Celta se pronuncia mucho en Sevilla casi como una consecuencia lógica de la mudanza de Eduardo Berizzo al club nervionense, ya sea por lo auténtico, lo posible o lo imaginado; categorías en las que encajan Guido Pizarro, Nolito y Jonny.

El Sevilla presentó ayer al retornado Banega y a Guido Pizarro, centrocampista argentino de corte defensivo formado en Lanús, que llega procedente del Tigres mexicano y que en su día estuvo en la agenda del Celta. Y lo estuvo porque lo pidió de forma específica Berizzo, que llegó a contactar con el jugador en aquel momento. Así lo revelaba ayer al valorar la figura del entrenador como un argumento de peso en su decisión. "He hablado con Berizzo al igual que ya hice cuando estaba en el Celta. Ahí fue cuando empezó un poco todo y estoy muy agradecido por la confianza que siempre me ha mostrado", reveló Pizarro, que firma por cuatro temporadas y cuyo traspaso ha costado seis millones de euros.

Durante la presentación el presidente del Sevilla, José Castro, ha sorprendido al anunciar la renovación de Vitolo hasta 2022. Al canario se le había situado en el Atlético a partir de enero, cuando concluirá la prohibición de inscribir jugadores que la FIFA impuso al club madrileño, y se le suponía cedido en el Las Palmas hasta entonces.

Algunos analistas andaluces consideran que la renovación de Vitolo cierra la puerta al fichaje de Nolito, aunque el canario haya jugado más por la derecha durante su carrera y el andaluz se haya especializado en jugar a pie cambiado en la banda izquierda. Si el Sevilla desaparece como competidor, el Celta puede tener más opciones de repescar a Nolito. Felipe Miñambres reconocía que la gran baza que maneja es la sentimental, aunque tanto el City como el jugador deben ponerse a tiro a nivel económico. Parece, en todo caso, que el club vigués está dispuesto a fichar a un extremo de renombre, ya sea a un veterano como Nolito o un joven prometedor, como era el mexicano Hirving Lozano, que a la postre se ha llevado el PSV, o Emre Mor, el danés de origen turco que milita en el Borussia Dortmund.

Amavi, el jugador elegido por el Sevilla para reforzar su lateral izquierdo, no ha pasado las pruebas físicas. Se reactivan los rumores de interés por Jonny, lo que en Vigo consideran descabellado. "No vamos a detallar nombres porque no procede. Todo está muy lejos aún", replicó el director deportivo, Óscar Arias cuando le preguntaron por el vigués.

Por otra parte, según la prensa holandesa el Heerenveen rechazó una oferta céltica por el internacional sueco Sam Larsson, un extremo polivalente de 24 años que en la pasada Liga holandesa disputó 31 partidos.