Carlos Mouriño: "No tenemos límites"

El Celta disputó ayer su primer día de entrenamientos de la pretemporada a las órdenes del técnico Juan Carlos Unzué. La plantilla recibió, además, la visita del presidente de la entidad celeste, Carlos Mouriño, que dedicó unas palabras de ánimo y bienvenida a los jugadores que ayer se incorporaron al trabajo.

"Me quedo con unas palabras que dijo el entrenador el día de su presentación: no nos pongamos metas porque no tenemos límites", indicó el dirigente celeste. Y eso es lo que quiero transmiros hoy: "No tenemos límites".

Además, el presidente indicó que "de sufrir mucho en los entrenamientos, de pasarlo mal en los partidos, salen las victorias. Bienvenidos a todos".

El equipo disputará mañana y el viernes sesiones a puerta abiera en A Madroa, a las 9.30 mañana y en doble sesión de 9.30 y 18.30 el viernes. Hoy (9.30 y 18.30) y el jueves, también en doble sesión, las jornadas serán a puerta cerrada, al igual que el sábado, que el equipo se ejercitará a las 9.30. Unzué dará descanso al equipo el domingo.