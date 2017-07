Emre Mor, candidato para la banda

El Celta da absoluta prioridad a la contratación de un extremo para apuntalar su ataque y aplaza, de momento, el fichaje de un segundo centrocampista que, tras la incorporación de Jozabed Sánchez, ya no se considera preferente, según aseguró ayer el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, durante la presentación en Balaídos del atacante sevillano.

Una de las principales opciones que maneja el Celta para fortalecer esta posición, según ha averiguado este diario, es el turco-danés del Borussia Dortmund Emre Mor, de 19 años, internacional absoluto con la selección otomana. Nacido en Copenhague, aunque de ascendencia turca, Mor está considerado como una de las grandes talentos del fútbol del país, con cuya selección participó el pasado año en la Eurocopa de Francia. Se trata de un extremo habilidoso, con desborde y muy buen pie que se mueve principalmente por la banda derecha, aunque puede desenvolverse con soltura en las cuatro posiciones del frente de ataque.

Menudo (no llega a los 170 centímetros de estatura) a la par que creativo, Mor ha desarrollado casi toda su incipiente carrera en Dinamarca, país con el que ha sido internacional en las categorías sub 17, sub 18 y sub 19 antes de pasar a defender los colores de Turquía, primero como sub 21 y enseguida en el combinado absoluto. Con la selección absoluta turca ha disputado 12 encuentros, cinco de ellos amistosos, otros cinco de clasificación para el Mundial de Rusia y dos más en la última Eurocopa de Francia, encuadrado en el grupo de España, aunque no llegó a debutar contra el cuadro entonces dirigido por Vicente del Bosque. Sí jugó, pero no fue titular, en la derrota de Turquía ante Croacia (0-1) y participó en la victoria frente a la República Checa (0-3) con una asistencia a Burak Yilmaz en el primer gol.

Fuera de la selección, Mor ha defendido los colores del FC Nordsjaelland en la Superligen (Primera División) danesa antes de fichar el pasado curso por el Borussia. Con el cuadro danés disputó 970 minutos repartidos en 13 encuentros, anotando dos goles y dos asistencias. Ya en Dortmund, el extremo pretendido por el Celta ha disputado 12 partidos de la Bundesliga y 3 de la Liga de Campeones, además de 3 encuentros de la DFB Pokal (la Copa alemana) y la Supercopa alemana.

Aunque en Plaza de España no da por perdido a Nolito, la vuelta a Vigo del sanluqueño se antoja complicada, tal como reconoció ayer Felipe Miñambres, que fía el acuerdo con el jugador del City al aspecto emocional. "En el aspecto numérico no es factible pero en el afectivo sí lo es. El problema es que a veces uno no acaba de coincidir lo afectivo con lo económico. Pero si que nos vemos con opciones porque otros equipos pueden tener sus ventajas pero nosotros también podemos tener otras", manifestó.

El director deportivo celeste confirmó que el club pondrá en venta en este mercado al chileno Marcelo Díaz, aunque negó que ningún equipo se haya interesado hasta la fecha por contratarlo. "No ha llegado ningún interés ni oferta formal", aseguró. El Celta sí cuenta en cambio con John Guidetti, con cuya marcha se había especulado. "No le estamos buscando una salida", remachó.

El director deportivo celeste subrayó, en este sentido, que a Plaza de España no han llegado ofertas por ninguno de los futbolistas de la plantilla. "La verdad es que no. En este mercado siempre hay muchas situaciones de comentarios pero ofertas formales no han llegado tantas como se habla. Son más comentarios que ofertas en firme", apuntó Miñambres, que precisó: "No estamos desesperados por vender a ningún jugador, ni tenemos la intención de deshacernos de nuestros futbolistas importantes. Si llega algo, se analizará".

El ejecutivo celeste cree normal que el mercado se haya movido poco y recordó que el Celta no tampoco necesita reforzarse demasiado ni con urgencia,. "Que no se haya movido no significa que esté parado. Tenemos opciones preparadas para las incorporaciones que tenemos hacer o por si pasa algo y se llevan a alguno de nuestros jugadores", explico. Esta es una de las razones, según dijo Miñambres, el Celta se va a tomar con calma el fichaje del segundo centrocampista pedido por Unzué. "La idea es traer un jugador para el medio, pero con la llegada de Jozabed tampoco tenemos una urgencia clara. Habrá otra incorporación pero tenemos tranquilidad para evaluar el mercado y ver las opciones que tenemos sobre la mesa aunque no para mañana", observó.