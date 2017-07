Miñambres prioriza la contratación de "un jugador de banda"

El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, ha aprovechado la presentación de Jozabed para hacer un repaso de la situación de la plantilla y el mercado. En lo que se refiere a contrataciones, el ejecutivo del equipo vigués ha explicado que la prioridad del club es incorporar a un futbolistas de banda, indistintamente diestro o zurdo, pero de buen pie, pues, tras el fichaje de Jozabed la contratación de un segundo centrocampista sigue en curso pero ya no corre tanta prisa.

A Nolito, de momento, no se le da por perdido. Marcelo Díaz está en venta, aunque de momento no hay ofertas ni por el chileno ni por otros jugadores y, en principio, se cuenta con no vender a Guidetti.

Por lo que respecta a las salidas, Felipe Miñambres ha anunciado que espera que este mismo fin de semana se concrete la cesión de Dejan Drazic, ha confirmado que, aunque no entra en los planes del técnico, Álex López hará la pretemporada e indicado que David Costas será evaluado por Unzué, que confía en sus condiciones.

Miñambres ha indicado igualmente que el club tiene la idea de ceder a Borja Iglesias a un equipo de Segunda División y que Diego Alende se suma a la pretemporada con la idea de probarlo como lateral.