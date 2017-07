Mercado de fichajes | Jozabed: "En Vigo he vuelto a ser feliz"

Jozabed Sánchez, segunda adquisición del Celta en el mercado de verano, ha agradecido al club su apuesta por ficharlo y ha expresado su intención de devolver al club sobre el terreno de juego la confianza depositada en él. "Venía de una época bastante mala en Inglaterra y al llegar aquí todo cambió. Volví a ser feliz en personal y deportivamente, que es lo que quiere todo futbolista: jugar y sentirse importante. El míster me dio confianza y minutos y yo me sentí bastante cómodo", ha explicado al atacante sevillano. Y ha precisado: "El Celta ha hecho un esfuerzo grande por contar con mis servicios y se lo tengo que devolver con trabajo en el terreno de juego, que es donde se tiene que demostrar esta confianza. Soy el primero que me exijo en este sentido. Me considero auto exigente y en estos cuatro años que tengo por delante quiero demostrar al Celta que no se ha equivocado al apostar por mí".



Jozabed no teme que el relevo en el banquillo celeste pueda perjudicarle. Al contrario recuerda que con Juan Carlos Unzué todo el plantel "empieza de cero" para ganarse el puesto. "Hay un nuevo entrenador con nuevas ideas y toda la plantilla empieza de cero, nos pondremos el mono de trabajo desde el primer día para hacer lo que quiere dentro del terreno de juego; con Berizzo hicimos muy buen trabajo todo el grupo y la idea tiene que ser la misma o mejorarlo con Juan Carlos", ha dicho.



El centrocampista sevillano ha sido presentado este mediodía en Balaídos en un acto en el que actuaron como maestros de ceremonias el director deportivo, Felipe Miñambres, y el consejero Antonio Rosendo, que celebraron la vuelta del futbolista al club, ahora en propiedad. "Es una día feliz. Estamos muy contentos de su vuelta. Nos ha costado má tiempo de lo que deseábamos y de lo que deseaba el Celta. Esperamos que repita el nivel o lo mejore y que sea un jugador importante. Hemos hecho un esfuerzo para que vuelva a estar con nosotros y esperamos disfrutar de su fútbol", ha señalado el director deportivo celeste.



Tras atender a los medios informativos, Jozabed ha cumplido con el acto protocolario de vestirse de corto ante los aficionados sobre el césped de Balaídos. Varias decenas de personas asistieron a la presentación del jugador.