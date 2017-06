La merecida oportunidad de Samu

El Celta no fichará un lateral izquierdo para reemplazar a Carles Planas. La dirección deportiva celeste, de acuerdo con el nuevo técnico, Juan Carlos Unzué, ha decidido probar al canterano Samuel Araújo, Samu, como alternativa de urgencia para una posición en la que el preparador navarro cuenta ya con Jonny Castro y Facundo Roncaglia. Unzué evaluará al zaguero vigués, de 21 años, durante en la pretemporada y decidirá luego si se incorpora de facto al primer equipo o alterna su tiempo entre la primera plantilla y el filial.

Unzué conoce bien a Samu, no en vano fue uno de los futbolistas elegidos por Luis Enrique hace para realizar la pretemporada a sus órdenes hace cuatro veranos. Al curso siguiente, de la mano de Eduardo Berizzo, el chico se estrenó con el primer equipo en un partido de Copa en San Mamés frente al Athletic Club. Acababa de cumplir 19 años. Camino de los 22, que cumplirá en diciembre próximo, el Celta quiere ofrecerle la posibilidad de debutar en Primera División, una decisión que avalan Alejandro Menéndez y David de Dios, sus mentores en las categorías inferiores del club.

"Es un jugador que ya está maduro y que va a estar para las necesidades que tenga el primer equipo. Si no recuerdo mal, hace tres años llegó a debutar en la Copa de Rey contra el Bilbao. Entonces lo hizo bien y ahora, con tres años más de experiencia, está ya para ayudar al primer equipo" afirma De Dios, que dirigió a Samu en el Juvenil de División de Honor y en el Celta B. "Un futbolista como Samu, que es un trabajador nato, va a ir evolucionando con el paso del tiempo. Desde que empezó con nosotros como juvenil en Segunda División B han pasado cuatro años y cada año que pasa va a más. Este año también ha jugado como central, que era una posición nueva para él, y lo ha hecho muy bien", señala. Y agrega: "Tenemos la suerte de que el entrenador del primer equipo conoce la cantera del Celta y es u técnico proclive a tirar de gente de la casa para cubrir necesidades".

De Dios no escatima elogios al chico, al que él mismo subió al filial en edad todavía juvenil. "Hace ya cuatro años que no estoy con él, pero recuerdo sobre todo su constancia y capacidad de trabajo. Cada año se encontraba en las categorías inferiores con un lateral izquierdo nuevo, que era el que parecía que iba a jugar,y acababa jugando Samu", apunta. "Es un lateral con mucho recorrido, de ida y vuelta. Es capaz de tirar un centro y a los cinco segundos volver a su posición a defender una transición. Es un futbolista fuerte y agresivo, intenso, buen defensor", describe. Y remacha: "Si ahora además es capaz de cubrir otra posición, como la central, con garantías, pues más posibilidades va a tener en el futuro".

De Dios considera al canterano un futbolista completo, con capacidad para hacerse un hueco en la cada vez más exigente primera plantilla celeste. "Se maneja bien prácticamente en todas las facetas del juego: va bien por alto, se asocia con los compañeros...es un futbolista de ocho en todo. Tiene condiciones para llegar y luego mantenerse", afirma.

El extécnico de las categorías inferiores del Celta opina que lo único que Samu necesita para triunfar es tiempo y algo de paciencia. "Le falta experiencia pero esto es cuestión de apostar por él, darle tiempos. Quizá, por ponerle un pequeño pero, le vendría bien un poco más de velocidad en las incorporaciones. Es un ida y vuelta pero que por velocidad no va a superar. Es más perseverante que rápido", señala. Y pronostica: "Si se le da tiempo, dará un gran nivel, como Jonny o Mallo. Quizá ellos tienen algo más de talento que Samu. pero éste tiene otras virtudes como la constancia o perseverancia".

Alejandro Menéndez, que dirigió a Samu temporada y media en el filial con excelentes prestaciones, destaca la progresión del zaguero vigués en los últimos meses. "Es un chico que ha progresado mucho y, en esta progresión, es uno de los chicos que puede estar ahí. Evidentemente el salto es muy grande y la Primera División conlleva mucho respeto. Pero se la da la oportunidad de estar ahí y creo que puede ofrecer garantías para quedarse", observa.

El preparador asturiano subraya las condiciones defensivas del chico. "Es un lateral que defiende mejor que ataca. Es un futbolista de contención, capaz de dar garantías en esta ubicación antes rivales difíciles. Se ha enfrentado a rivales muy difíciles y ha sido capaz de salir ganador de esos duelos", relata Menéndez, que precisa: "Equilibra bien su juego de ataque, si el equipo le acompaña, pero su mayor fuerte es la defensa. No está carente de trabajo ofensivo, pero no es un especialista. No es lateral de incorporación en ataque y desequilibrio por banda, de los que marcan el estilo de un equipo. Su gran fuerte es la defensa, tanto en una línea de cuatro como en los duelos individuales. Defiende bien a los rivales con y sin en balón. Se coloca bien en el campo y sabe anticiparse a sus movimientos".