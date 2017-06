El Celta, el equipo que más internacionales aporta a las finales de este fin de semana

Pablo Hernández y Jonny, con la selección chilena y española Sub 21. // Efe | Reuters

Las citas decisivas del fútbol internacional se agolpan este fin de semana con las finales del campeonato de Europa Sub 21 y la de la Copa Confederaciones. Dos torneos veraniegos a los que el Celta ha aportado su granito de arena con cinco representantes: Marcelo Díaz y el 'Tucu' Hernández en Chile, Jonny Castro y Rubén Blanco en la selección española Sub 21 y Andrew Hjulsager en Dinamarca Sub 21.

Pero después de las respectivas fases de grupos y semifinales de ambos torneos, el Celta se ha convertido en uno de los cuatro equipos de todo el mundo que aportan cuatro internacionales a las finales. Jonny y Rubén defenderán esta tarde a las 20.45 horas los colores de España en la final del europeo ante Alemania; mientras que el 'Chelo' Díaz junto al 'Tucu' Hernández disputarán el domingo la final de la Confederaciones con la selección chilena, también contra los germanos, que optan al título en ambos torneos.

El hecho de que la selección alemana haya alcanzado la final de las dos competiciones provoca que además del Celta sean tres los equipos germanos que aportan cuatro jugadores a los dos partidos que tendrán lugar este fin de semana. El Hoffenheim cuenta con Dermibay y Wagner en la Confederaciones y con Toljan y Amiri en la Sub 21; El Bayer Leverkusen tiene a Leno, a Henrichs, a Brandt y al chileno Aránguiz en la Confederaciones y el Bayern de Múnich a Arturo Vidal en Chile, a Kimminch y a los recién fichados Süle y Rudy; también en la Confederaciones. Estos dos últimos llegarán en este mercado de verano al conjunto que dirige Carlo Ancelotti procedentes del Hoffenheim.

Por otro lado, el Celta es el equipo español con mayor número de representantes en los dos partidos decisivos que este fin de semana tendrán lugar en Polonia y en Rusia.