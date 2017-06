El Celta mantiene la puja por Nolito

El Celta está interesado en el regreso de Nolito y en la cesión de Borja Iglesias, según apuntó ayer Felipe Miñambres. El director deportivo del equipo vigués descartó que piensen en el japonés del Tenerife Gaku Shibasaki como refuerzo para el centro del campo y admitió que siguen intentando "aproximar posturas" con el Fulham para cerrar la contratación de Jozabed Sánchez, además de que el club está "muy al límite" en las negociaciones para la renovación de los contratos de Radoja y de Wass. Anunció que el canterano Samuel Araújo cuenta con opciones de subir al primer equipo para reforzar el lateral izquierdo. El club, dijo también, no busca defensas en el mercado, solo "interiores de buen pie y manejo y alguien que juegue por fuera, pues se ha ido Thèo Bongonda". Miñambres repasó la actualidad del equipo vigués durante la presentación de Maxi Gómez: primer fichaje del club celeste para la temporada que se avecina.

interés por nolito

Nunca ha dejado de mantenerse vinculado al Celta desde que hace un año se marchó al Manchester City. Manuel Agudo Durán, Nolito, quiere volver a España. Sevilla y Celta pujan por conseguir su cesión. Ayer, Miñambres confirmó que Nolito interesa, y mucho, en Plaza de España: "Es un jugador interesante, importante, y pensamos que podría volver a serlo en el Celta. Sería bueno para su carrera [jugar en el equipo vigués], como ya lo fue en una primera ocasión". El Sevilla, que dirigirá el excéltico Berizzo, puja con mucha fuerza por el futbolista que triunfó en Vigo. También el Celta intenta cerrar la cesión del gaditano tras fracasar en su intento de fichar al mexicano Hirving Lozano, que se marchó al PSV Eindhoven.

Jozabed, cerca

El Fulham ha iniciado la pretemporada con Jozabed Sánchez ya de regreso tras su cesión en Vigo. El Celta quiere comprar al centrocampista sevillano. Ambos clubes están en un tira y afloja desde hace días. Miñambres se muestra optimista, aunque no descarta "otras opciones" si fracasasen las negociaciones con el club inglés. "Tratamos de avanzar lo más rápido, pero a veces no es fácil. Tratamos de acercarnos a esas pequeñas diferencias y espero que ellos [el Fulham] se acerquen también. Es un jugador importante. Lo queremos incorporar porque ya sabemos lo que nos va a dar, pero tenemos otras opciones si no llega a buen puerto la operación con Jozabed". Alrededor de 3 millones de euros se plantean en esta negociación, en la que el Fulham quiere que esa cantidad se acerque a los 4 millones que pagó hace un año al Rayo Vallecano por este jugador.

Samuel araújo

Miñambres citó a los jugadores del filial que harán la pretemporada con el primer equipo: Iván Villar, Samuel Araújo, Brais Méndez y alguno más, aparte de Borja Fernández y de Borja Iglesias, siempre que éste no acepte antes una cesión o un traspaso. El director deportivo del Celta le abrió la puerta a Samu Araújo hacia el primer equipo. "La idea es que haga la pretemporada [con Unzué], que esté cerca, pues es el lateral de pie izquierdo que hay y esperemos que compita por un puesto. Esperamos ver su evolución y ojalá que pueda tener oportunidades con el primer equipo".

Tres Refuerzos

Después de descartar la contratación de un lateral izquierdo que cubra la baja de Planas, el director deportivo del Celta señaló que el club busca tres refuerzos para completar la plantilla, siempre que no se produzca ningún traspaso inesperado. Si el Celta obtuviese el regreso de Jozabed, reforzaría el centro del campo con otro futbolista. "Estamos tratando de incorporar interiores de buen pie, de buen manejo, de buen juego combinativo. También buscamos alguien que juegue por fuera, que nos ayude en banda. Se ha ido Thèo [Bongonda] y necesitamos algún jugador que nos pueda ayudar en las bandas", subrayó Miñambres. Ese futbolista podría ser Nolito, después de que fallase el fichaje del internacional mexicano Lozano.

Renovaciones

El Celta lleva meses negociando las renovaciones de Nemanja Radoja y de Daniel Wass, cuyos contratos concluyen en 2019. "Llevamos tiempo en ello. Estamos haciendo un esfuerzo, pero esto no depende solo de una parte. Depende también de la otra y nosotros seguimos en esas propuestas y esperamos poder avanzar, pero estamos muy al límite en esas situaciones y es la otra parte la que tiene que tomar una decisión",convino Miñambres. Desde el club son optimistas con la renovación de Radoja y confían en que también se cierre la de Wass. La de Sergio Álvarez, al que le resta un año de contrato, se abordará seguramente en el momento que el guardameta de Catoira se incorpore a la pretemporada. En el club siguen apostando por los porteros de la cantera y confían en la progresión de Iván Villar.

internacionales

El club espera que los internacionales sub-21 de España y los de Chile se incorporen al equipo el 25 de julio para iniciar al día siguiente la concentración en Inglaterrra.