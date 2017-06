Giuseppe Rossi descarta seguir en el Celta: "Fue una buena experiencia"

Está decidido a no regresar a Vigo. Giuseppe Rossi habla en pasado de su etapa en el Celta mientras se recupera de su grave lesión en la rodilla izquierda. El delantero italo-estadounidense parece dispuesto a rechazar la oferta que le realizó el presidente del conjunto vigués: prolongar su contrato al menos hasta el próximo mes de enero, para que le cubra el proceso de recuperación. La propuesta, lanzada por el presidente céltico, Carlos Mouriño, no parece gustar a Pepito Rossi. A través del diario As, el atacante internacional con Italia reveló que su futuro no pasa por regresar a Balaídos: "Ya he decidido no seguir en el Celta, no quiero volver a Vigo. Mi intención es seguir jugando en Europa, todavía soy joven. La recuperación va por buen camino".

Rossi cayó lesionado de gravedad a principios de abril, antes del descanso del partido de Liga que el Celta disputaba en Balaídos frente al Eibar. El italo-estadounidense sintió un chasquido en la rodilla izquierda y temió lo peor, que se había roto una articulación por quinta vez en su carrera deportiva. Fue operado en su país de origen, donde inició una recuperación que difunde a través de las redes sociales.

El pasado domingo, con motivo de la celebración de LaLiga Promises en Nueva York, Rossi hablaba para El Desmarque de su pasado en Vigo y de su futuro profesional: "La experiencia en Vigo ha estado marcada por la lesión, pero fue una buena experiencia. Ahora sólo pienso en recuperarme para volver más fuerte que nunca. He pasado un año muy feliz en el Celta, he conocido a gente muy buena y eso se va a quedar conmigo para siempre", reconocía el delantero que apenas contó para Eduardo Berizzo, que dio prioridad a John Guidetti y a Aspas para jugar en la punta del ataque céltico. Rossi aprovechó las rotaciones para sumar minutos, hasta que volvió a fallarle una rodilla, como antes le ocurriera en el Villarreal. El Celta le propuso prolongar el contrato de cesión hasta enero de 2018. El futbolista rechaza la oferta para convertirse en agente libre. Cuando se recupere podrá elegir destino profesional.