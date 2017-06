Denis Suárez decide un trámite sin célticos

La selección española sub 21 firmó el pleno de triunfos en la fase de grupos del Europeo de Polonia, venciendo, ya clasificada, a Serbia gracias a un gol de Denis Suárez, en un partido en el que Albert Celades no hizo jugar ni un minuto a ninguno de sus titulares. Quizás buenas noticias para Jonny si esto significa que el celeste, suplente en el debut contra Macedonia y titular ante Portugal, entra en los planes del seleccionador para la semifinal. Rubén Blanco comprobó que es el tercer portero, ya que fue Pau el elegida para dar descanso a Kepa. Blanco llegó a calentar, pero no entró en el partido. Vencer a Macedonia y Portugal permitió a Celades hacer a los demás jugadores sentirse partícipes en el camino al título. España cumplió el trámite. Sin alardes ni excesos de confianzas.

Serbia, la selección que dejó a España sin su pase a los Juegos Olímpicos de Río ni participación en el pasado Europeo, decepcionó en Polonia. Llegaba al partido sin ninguna opción y quería limpiar su imagen. Salió con esa intención. Intensa, con potencia física en un inicio que dominó y perdonó. España necesitaba un referente sin Marco Asensio en el campo y apareció Denis Suárez. De su visión y los pases en profundidad nacían las mejores acciones ofensivas. El de Salceda marcó además el único tanto.