Levy Madinda ficha por el Asteras griego

El Celta dio ayer un nuevo paso en su objetivo de aligerar plantilla antes del inicio de la pretemporada el próximo 10 de julio. Si hace unos días el club anunciaba la cesión de Theo Bongonda al Tranzosport turco, la dirección deportiva celeste formalizó ayer el traspaso del Levy Madinda al Asteras Tripolis, de la Superliga (Primera División) griega.

Aunque el Celta no ha hecho oficial el traspaso ni ha ofrecido detalles de la venta, el futbolista viajó por la mañana a Grecia y fue presentando por la tarde como nuevo jugador del club de la ciudad Trípoli, con el que se ha comprometido por las próximas tres campañas. Todo hace indicar que Madinda, cuyo contrato con el Celta concluía en junio del próximo año, ha firmado por el Asteras con la carta de libertad en la mano. En su presentación, el centrocampista se mostró ilusionado con la nueva etapa que inicia en su carrera. "Me han hablado muy bien de este club, que además ha mostrado mucho interés por mí. Esto es importante porque significa que quieren apostar por mí, por eso he venido. Mi objetivo es competir en cada partido", dijo Madinda, que agregó: "La pasada temporada no fue muy buena pero esta tenemos que demostrar que somos un club humilde que quiere estar en una buena posición y vamos a pelear por eso".

Internacional por Gabón, Madinda (Libreville, 1992) se ha formado en la cantera de A Madroa y ha disputado 29 partidos en Primera División con el primer equipo celeste, al que llegó en la temporada 2012-13 de la mano de Abel Resino. En el último año y medio, el centrocampista gabonés ha jugado cedido en las filas del Nástic de Tarragona, de Segunda División.