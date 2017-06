David de Dios deja el Celta

David de Dios no seguirá en el Celta la próxima temporada. El que fuera entrenador del equipo juvenil en la División de Honor comunicó la decisión al club vigués cuando finalizó la liga, hace ya más de un mes y medio, aunque no la hizo pública hasta ayer. El técnico considera que "han sido doce años. Es el momento de dar un paso al lado". Añadió que "me faltaba motivación y seguir sería perjudicial para ambas partes". En sus doce temporadas logró ocho títulos de campeón de Liga en distintas categorías. Desvela que no sabe dónde entrenará la próxima campaña o descansará.

David de Dios cerró la puerta del Celta "emocionado", según reconoce. Hace mes y medio que le ofrecieron la renovación, pero su decisión ya estaba tomada. Reconoce que "me faltaba la motivación. Siempre dije que ese elemento era clave para continuar". A pesar de que ya tenía tomada la decisión, afrontó con su equipo la Copa de Campeones con el Celta juvenil. Fue eliminado en las semifinales y en la Copa del Rey no pudo superar los cuartos de final. Llevó a su equipos a ser subcampeón de la Copa de Campeones en 2013 y también dirigió al filial en la temporada 2013-14.

El entrenador desvela que "han sido años muy intensos y cargados de emociones, alegrías, tristezas, debates y más cosas buenas que malas. Me quedo con todo eso". Y añadió que "lo más importante, al margen de los títulos que se puedan ganar, es el poder formar jugadores, que pudieran progresar. Esa sensación es muy positiva para un entrenador. Formar siempre fue mi prioridad".

David de Dios desvela que "el club me ofreció renovar. Agradezco el gesto, ya que eso quiere decir que había confianza en el trabajo que se desarrollaba. Sin embargo, considero que hay que dar un paso a un lado. Se lo dije y lo comprendieron". Añade que "no fue una decisión fácil. Puedo decir que me emocioné, pero ahora lo asumo con naturalidad. Se cierra una etapa y quiero seguir creciendo".

El técnico reitera sus agradecimientos "a todos los que han trabajado conmigo y también al club. Solo tengo palabras de afecto para todos ellos. Entre todos hemos conseguido grandes cosas y ahora queda mirar el futuro con optimismo. El Celta tiene buena cantera y funcionará muy bien".

La palabra motivación es la que más pronuncia David de Dios. Con esa filosofía, señala que "continuar sería perjudicial para las dos partes. Cuatro años son suficientes en el equipo juvenil de la División de Honor. Necesitaba la motivación para continuar y me faltaba. Eso iría en claro perjuicio del rendimiento deportivo. Nunca quise perjudicar a nadie y menos al Celta". Deja abierta una puerta a la posibilidad de realizar alguna colaboración en el futuro al decir que "siempre estaré abierto a realizar alguna tarea en la que pueda ayudar".

David de Dios logró dos títulos de liga con el equipo cadete, tres con los juveniles de la Liga Nacional y otros tantos con el equipo de la División de Honor. Son sus logros deportivos desde el banquillo céltico. Sin embargo, resta trascendencia a estos detalles: "Quedan los títulos para la historia, pero hay otras cosas que también son muy valiosos. Ver crecer y ayudar a los futbolistas es lo mejor. Que puedan progresar. Esa es la filosofía que siempre se ha tenido en A Madroa".

El entrenador indicó que todavía no sabe su futuro deportivo la próxima temporada. "No tengo ninguna oferta para entrenar. Si aparece algo interesante, lo pensaría. Pero de momento estoy en casa y eso lo agradece mucho mi hijo", insiste.