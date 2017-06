Jozabed gana pretendientes en la Liga

El Celta continúa inmerso en el plan de renovación de la plantilla que pondrá a disposición de Juan Carlos Unzué a partir del 10 de julio. Un mes después de concluir la temporada 2016-17, en la plantilla celeste se han producido dos bajas (Planas y Bongonda) y una alta (Maxi Gómez). Mientras tanto, los posibles fichajes de Hirving Lozano y de Jozabed Sánchez se han complicado. En México aseguran que el atacante del Pachuca fichará por el PSV Eindhoven. En cuanto al centrocampista andaluz del Fulham, que jugó cedido en Vigo media temporada, se multiplican los pretendientes: Betis y Alavés se han sumado a la puja.

Las negociaciones para contratar a Jozabed se atrancan para el Celta, después de renunciar a la clásula de rescisión de 5 millones de euros que había fijado el Fulham en el acuerdo de cesión. En Plaza de España consideraron excesivo el precio fijado por el equipo inglés y plantearon una negociación a la baja.

Así lo reconoció Felipe Miñambres el día de la presentación de Unzué como sustituto de Berizzo. "Después de no poder acceder al dinero que tiene de cláusula, sí que estamos tratando de que eso pueda llevarse a cabo", dijo el director deportivo del Celta antes de añadir: "Es un jugador del que hablaremos con Juan Carlos y su cuerpo técnico y, a partir de ahí, tomaremos decisiones".

El jugador, por su parte, había dejado claro antes de cerrarse el curso su deseo de continuar en Vigo, a donde llegó de la mano de Miñambres, que antes lo había incorporado al Rayo Vallecano. El club madrileñó lo traspasó por 4 millones de euros el verano pasado al Fulham. "Claro que me gustaría seguir. Ya lo dije antes y no he cambiado de opinión", comentó el andaluz, que se convirtió en una pieza clave para Berizzo en el tramo final de la temporada. Con el Celta disputó 28 partidos y anotó dos goles.

Mientras desde Vigo intentan convencer al Fulham para que rebaje el precio del traspaso de Jozabed, en Sevilla se apunta el interés que el centrocampista andaluz ha despertado en el Betis. Jozabed, se añade, es un futbolista del perfil que busca el club sevillano para reforzar la plantilla que dirigirá Quique Setién.

En Vitoria también se difundía el interés del Alavés por Jozabed Sánchez. El centrocampista del Fulham es una de las opciones que maneja el equipo babazorro, junto a Burgui y a José Rodríguez.

Por el momento, el Celta solo ha cerrado la incorporación del delantero uruguayo Maxi Gómez, que tiene previsto viajar a Vigo a finales de junio para su presentación. La operación se cerró por 4 millones de euros y con un contrato que finalizará en junio de 2022.

Por otra parte, en Bélgica apuntan que el Celta también ha estado interesado en Franko Andrijasevic, delantero croata de 25 años del Rijeka que está a punto de firmar por el Standard de Lieja. Su padre jugó en el Celta en la temporada 1993-94 y fue uno de los titulares del equipo celeste que perdió la final de la Copa del Rey en el Vicente Calderón ante el Zaragoza. Según el agente del hijo de Stjepan Andrijasevic, equipos como el Gent, el Brujas, el Málaga y el Celta también mostraron interés por un futbolista que llegará a la liga belga por 4,5 millones de euros y después de convertirse en el jugador más valioso del campeonato croata, en el que anotó 16 goles la pasada temporada.