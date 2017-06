Álex López anuncia pelea por quedarse

El Celta apura las gestiones para aligerar la plantilla con la que Juan Carlos Unzué debutará como entrenador en Primera División. Concluida la Liga en Segunda División, en la sede de Plaza de España se plantean el futuro de los cuatro futbolistas que jugaron cedidos en el Nástic, el Oviedo y el Valladolid. Levy Madinda negocia su fichaje por el Zaragoza. David Costas se despidió del Oviedo y confía en entrar en los planes de Unzué. Dejan Drazic espera volver a jugar a préstamo lejos de Vigo o abandonar definitivamente el club. Álex López, mientras tanto, se muestra dispuesto a pelear por una nueva oportunidad en el equipo en el que debutó hace siete años.

El centrocampista ferrolano, de 29 años, quiere cumplir las dos temporadas de contrato que le restan con el Celta. Viene de completar un irregular curso en Valladolid, donde coincidió con un Paco Herrera que hace cinco años le había facilitado el estreno en Primera División. Después de que el equipo vallisoletano fracasase en su intento de clasificarse para la fase de ascenso a la máxima categoría, Álex López regresa a casa con ganas de reivindicar un puesto en la plantilla que dirigirá Unzué, con quien trabajó durante el año que Luis Enrique Martínez permaneció en Balaídos.

"Mi idea es clara. Tengo dos años de contrato con el Celta y quiero empezar la pretemporada en Vigo e intentar ganarme un puesto en el equipo porque no me planteo salir cedido con la edad que tengo y con lo que me resta de contrato. Creo que no sería positivo para ninguna de las partes. Uno también busca estababilidad", señala Álex López a través de los micrófonos de Radio Vigo y después de cumplir la segunda cesión consecutiva. Primero se marchó al Sheffield Wednesday inglés y a continuar se enroló en el Valladolid, con un rendimiento dispar en ambos destinos, como reconocía ayer el futbolista: "La temporada en Inglaterra fue muy positiva y ésta no lo fue tanto, a nivel profesional. En ésta tuve menos continuidad y es raro porque en los últimos meses me volví a encontrar con buenas sensaciones. He tenido problemas en la rodilla y en el tendón de Aquiles y tampoco quise parar", explica sobre sus experiencias más recientes.

El ferrolano espera hablar con el Celta, aunque su deseo es permanecer en Vigo. "A no ser que me digan lo contrario y sucedan otras cosas, mi idea es empezar la pretemporada con el Celta e intentar ganarme un sitio en el equipo porque tengo confianza en mí y no tengo dudas de que podría ganármelo".

Cree el futbolista gallego que con Unzué aumentan sus posibilidades de continuar en Vigo, pues coincidió con el navarro cuando éste ejercía de segundo de Luis Enrique Martínez. "En esa época jugué bastante y me encontré muy cómodo, pero a veces el fútbol no tiene memoria y hay que ver lo que pasa, lo que piensa el entrenador y el club; ya se verá. El técnico me conoce y sabe lo que puedo dar. Siempre que estuve ahí aporté bastante", incide un Álex López que dejó de contar para Berizzo a mitad de la primera temporada del argentino en Vigo.