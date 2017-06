Rubén Albés reemplaza a Alejandro Menéndez al frente del Celta B

Alejandro Menéndez ya tiene sucesor al frente del Celta B. El club celeste anunció ayer la contratación del vigués Rubén Albés para dirigir a su equipo filial la próxima temporada. Albés, de 32 años, llega al banquillo de Barreiro avalado por su solvente campaña al frente del Valladolid B, que acabó sexto, cerca de los puestos de play-off de ascenso. El club vigués ha valorado además de esta última temporada su experiencia en los banquillos como primer y segundo técnico. El preparador vigués llega acompañado por Toni Madrigal, quien el pasado curso ejerció como segundo de Albés en el filial pucelano y desempeñará esta misma labor en el equipo celeste.

"Es una gran ilusión. Al final vuelves al club del que has sido fan desde pequeño y el que siempre sueñas poder entrenar. Evidentemente es un reto y una gran ilusión", ha declarado el técnico a Celta TV. "Siempre he intentado salir de mi zona de confort y he buscado retos. Nunca he estado más de dos o tres temporadas en ningún lado para no parar de crecer y ésa es la ambición que tengo", agrega el nuevo técnico del filial, que asume un alto nivel de exigencia. "Cuando estás en casa el nivel de exigencia es más alto pero el mío propio estará más alto de lo que me exijan en mi ciudad", apunta.

Albés reconoció que se hace cargo "del mejor filial de la historia" que "ha hecho una temporada enorme" y dice que dirigirá al grupo con el objetivo de "maximizar el rendimiento de individual de los jugadores pensando para su formación y, por supuesto, competir y ganar partidos, que es lo que a todos nos gusta".

El nuevo técnico del filial destaca la calidad humana y profesional del equipo de la pasada temporada. "Se ha construido un grupo humano sensacional y al final eso se reflejaba en el verde. Era un equipo muy completo que tenía futbolistas de un gran nivel, como Borja Iglesias, que eran completamente determinantes y estaban para competir en una categoría superior", señala Albés, que espera contar también con un equipo competitivo. "Estoy convencido de que Carlos Hugo [García Bayón, el coordinador de A Madroa] y sus colaboradores van a construir una plantilla muy competitiva y, a partir de ahí, ya será cosa nuestra sacarles el máximo rendimiento", expone.

En este sentido, el entrenador vigués, confía en que el filial experimente un crecimiento acorde con el que lleva el club. "La ambición tiene que ir en la línea en la que está yendo el club últimamente. Ha tenido un crecimiento lento pero constante en los últimos años y el filial también debe mantener ese crecimiento", subraya. Albés añade que su intención es aportar al equipo "trabajo, pasión," y espera que estas cualidades se manifiesten "a partir del trabajo de los futbolistas".

El nuevo preparador céltico fue el técnico más joven en las categorías nacionales españolas en el año 2010 y posteriormente trabajó como segundo de Benito Floro en el Wydad Casablanca de la liga marroquí.

Etapa en Segunda B

A su regreso a España, entrenó al Novelda y en el curso 2014-15 dirigió al Eldense, en dos etapas en segunda B. En la segunda, se hizo cargo del equipo en una situación muy delicada, logrando sellar la permanencia. En el verano de 2015 asumió las riendas del Valladolid B y en octubre de ese año fue ascendido al primer equipo blanquivioleta como segundo de Miguel Ángel Portugal. El pasado curso retornó al filial `pucelano, donde firmó una gran campaña.