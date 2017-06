"Sorpresa"en el Celta por el proyecto de reforma de Río

El Celta ha reaccionado con "sorpresa" y "malestar" al proyecto de la remodelación de la grada de Río adelantado por este diario que el Concello prevé ejecutar en los próximos meses. El club censura que los plazos de ejecución de la obra "no coincidan" con el cronograma que el consistorio le presentó en el comisión de seguimiento de la remodelación del estadio el pasado 18 de mayo y lamenta haberse enterado de los planes municipales por un medio de comunicación.

Fuentes del club celeste reprochan igualmente al consistorio que el proyecto no contemple la restitución de los servicios (iluminación, cableado y megafonía, entre otras) con los estándares oficiales de exigencia de una competición como la Primera División.

El malestar en el Celta es patente. El club critica que el Concello no se haya puesto en contacto con el club para informarle de un asunto que le concierne directamente y que afecta de un modo crucial a la logística de sus abonados y a la competición en ciernes, al tiempo que expresa su decepción por la decisión del Concello de ocultarle aspectos muy importantes de la reforma del estadio. La entidad celeste denuncia, en este sentido, no solo que el actual proyecto no coincida que el que se les expuso en la comisión de seguimiento en mayo pasado, sino que la información que se les comunica en mayo se generó en el mes de diciembre y no se trasladó al club hasta tres días antes de la conclusión de la Liga.

"No se nos ha consultado nada ni lo van a hacer", asumen en Plaza de España, donde cuentan con que Balaídos esté operativo para el primer partido de Liga. "Estamos vendiendo abonos de esta grada contando con el que estadio va a estar disponible el primer partido de competición que es lo que ha dicho el Concello", resaltan.

El club confía también en que pueda disputarse el Memorial Quinocho, torneo que habitualmente sirve de presentación de la plantilla para la nueva temporada en la semana previa al inicio de la Liga "El Quinocho lo vamos a jugar. En todo lo que depende del Celta el campo va a estar operativo, otra cosa es que haya factores externos al club, pero eso ya no es cosa nuestra", apuntan.