Rubén Albés se hará cargo del banquillo del Celta B

El Celta ya ha anunciado al nuevo inquilino del banquillo del Celta B para la próxima temporada. Será el vigués Rubén Albés (1985), que hasta la fecha ejercía como técnico del Real Valladolid B.

Para mí es una gran ilusión volve al club del que has sido fan desde pequeño", asegura el técnico en un vídeo difundido por el club celeste. "Siempre he buscado retos para no parar de crecer", añade, al tiempo que califica el filial de la temporada pasada, que estaba dirigido por Alejandro Menéndez, como "el mejor filial de la historia".

Rubén Albés fue considerado en el año 2010 como el entrenador más joven de España,dentro de las categorías nacionales, cuando se hizo cargo del Burjassot CF.2 Tiempo después fue como ayudante de Benito Floro en Marruecos, y ostentó el título de 2º entrenador del Wydad de Casablanca.3 Tras su vuelta a España volvió a ser primer técnico, esta vez con el Novelda CF.4 En la temporada 2014/2015 ha estado en el CD Eldense en dos etapas,5 6 una a principio y otra a final de temporada, en un año convulso en el club eldense, donde finalmente consiguió salvar al equipo la categoría de Segunda B.7

El 29 de junio de 2015 se confirmó su fichaje como entrenador del filial del Real Valladolid. Tras los malos resultados del primer equipo, el 21 de octubre de 2015 se decidió destituir al entrenador del primer equipo del Real Valladolid, Gaizka Garitano, en su lugar llegó Miguel Ángel Portugal y Rubén Albés pasó a ser el segundo entrenador del Real Valladolid dejando el filial, al que volvió a dirigir la temporada pasada.