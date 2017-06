Iago Aspas, una estrella también en los ´e-sports´

Este jueves era uno de los grandes días para los millones de usuarios del videojuego FIFA. En sus redes sociales se daría a conocer el equipo de la temporada de LaLiga Santander. A primera hora de la tarde salían los denominados 'TOTS' (Team Of The Season) y en esa plantilla de ensueño, en ese 'All Stars' que diseña una de las firmas de 'e-sports' más populares no podía faltar Iago Aspas, máximo goleador nacional de la temporada que acaba de concluir.



La carta de Iago Aspas es, por tanto, una de las mejores a las que pueden aspirar a día de hoy los usuarios de FUT (FIFA Ultimate Team). El futbolista franquicia del Celta de Vigo, que ayer estrenó titularidad con la selección española, forma parte de un equipo suplente en el que compartiría ataque junto a otras estrellas como Neymar Jr. y Antoine Griezmann.



El once elegida por FIFA lo formarían Oblak en portería; Carvajal y Filipe Luis como laterales mientras que en el eje de la zaga sería para Gerard Piqué y Sergio Ramos. Bruno y Toni Kroos ocuparían la sala de máquinas mientras que el ataque estaría compuesto por Lionel Messi, Carrasco, Cristiano Ronaldo y Luis Suárez.



El equipo alternativo no tiene que envidiar a la formación elegida por FIFA. En el banquillo hay figuras como Ter Stegen, Marcelo, Isco o los ya citados Iago Aspas o Neymar JR. La firma de videojuegos también ha querido premiar la temporada de otros futbolistas como Pedro León (Eibar), Boateng (UD Las Palmas) o Manu Trigueros (Villarreal).