Manchester United - Celta en la Europa League | El celtismo se propone asaltar Old Trafford

El celtismo no descansa. No le hace falta cerrar los ojos para seguir soñando. Hoy se ha demostrado en Balaídos. El templo del celtismo representa la ilusión de una afición que quiere vivir en primera persona un acontecimiento histórico. Después de que ayer se agotasen todas las entradas para el partido de ida ante el United excepto para Gol y Fondo, miles de celtistas rodean parte del estadio para lograr una de las 1.600 localidades que vende el club vigués para el segundo y definitivo asalto que tendrá lugar en Old Trafford (11 de mayo, 21:05 horas).

Los primeros aficionados "acampaban" en las taquillas minutos antes de la medianoche. Antes de que amaneciera la cola ya llegaba hasta la grada de Río. La espera será larga. La reserva de las entradas para el choque en el 'Teatro de los Sueños' no se podrá realizar hasta las 14:00 horas. Al igual que sucedió en los desplazamiento ante el Alavés o el Deportivo, todo indica que el papel volará en apenas unas horas. El celtismo se prepara para el viaje más numeroso e importante de su historia. Buscan ganarse la inmortalidad, ser testigos de una hazaña en la que el EuroCelta puede lograr el billete para disputar su primera final europea.

Por otro lado, el ritmo de venta de los tickets para el choque del próximo 4 de mayo ante el equipo de Mourinho hace prever que a lo largo del día se cuelgue el cartel de "no hay billetes". Gol y Fondo, que se abrirá para la ocasión, son las dos únicas gradas con entradas disponibles. Estas localidades se podrán comprar a partir de las 10:00 horas.