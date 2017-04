Berizzo: "No quisiera que el tema de mi renovación fuese la noticia de las próximas semanas"

La Liga pasa a un segundo plano ahora mismo para el Celta, inmerso en la semifinal europea ante el Manchester United y en la renovación de Eduardo Berizzo, cuya continuidad en Vigo sigue en el aire. El técnico quiere centrarse en lo futbolístico, por lo que aplaza hasta final de temporada la resolución sobre su futuro. Mañana, el equipo celeste visita al Sevilla (20.30 horas), para disputar la trigésimo cuarta jornada de una Liga en la que ya poco puede hacer para aspirar a una plaza europea. El premio puede llegarle a través de la Europa League, pues se encuentra a dos partidos de la final y el premio, además del título es una plaza en la Liga de Campeones del próximo año. Como ensayo para el partido del jueves que viene en Balaídos ante el United, Berizzo se lleva a Sevilla a los titulares. En Vigo se quedan el sancionado Marcelo Díaz, además de Señé, Lemos y Hjulsager, por decisión técnica, y los lesionados Rubén Blanco, Pape Cheik y Rossi.

"Vamos a centrarnos en los partidos y no quisiera que [las conversaciones con el club sobre su renovación] sea la noticia de la semana que viene ni de la posterior. Mis intenciones las tengo claras: continuar en el Celta siempre y cuando lo que escuche es lo que necesito escuchar en lo deportivo y en lo contractual. El Celta tiene prioridad absoluta. Nunca cotejaría la oferta económica del Celta con la de otro equipo que la pueda superar. Si no me siento cómodo aquí me voy a mi casa. Tengo muchísimas intenciones de estar aquí. Ningún equipo está en mi análisis. Nunca comparé ofertas. Mi intención es resolver lo que tenga que ver con el Celta. No hay comparaciones con terceros", insistió esta mañana Berizzo en la rueda de prensa de A Madroa.

El futuro profesional del técnico argentino, muy cotizado en el mercado futbolístico, centró su intervención tras el último entrenamiento del Celta antes de viajar a Sevilla. Berizzo reconoció que las negociaciones con el club continúan abiertas: "Sufre adelantos y retrocesos lo que he escuchado del club. No me gusta hablar del contenido de las negociaciones y mucho menos del dinero. Priorizo otras cosas más que el dinero. Yo tampoco hipotecaría nada por mí, pero no creo que mi situación hipoteque a nadie. Pongo los dos pies dentro en un instante o los saco", insistió el preparador del Celta que, de renovar, lo haría "año a año".

Uno de sus deseos para renovar por el equipo vigués es que el club construya un proyecto atractivo para la próxima temporada. "Con 10 millones de euros se pueden hacer muchas o pocas cosas en cuanto a fichajes. Más que hablar de dinero tiene que ver más hacia dónde tenemos que apuntar como equipo. Muchos futbolistas pueden ser mejorados y otros serán objetivos de otros clubes. En cuanto a las salidas hay que ver también las llegadas. Quiero mi puesto de trabajo pero más quiero que el club siga creciendo. Cuando llegué a Vigo dije que necesitaba más al Celta que el Celta a mí y hoy quizás la empaté. Nuestro diseño de equipo tiene similitudes con el del club. Todos imaginamos hacer un equipo mejor", subrayó.