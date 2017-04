Jozabed: "No podemos dejar de lado la Liga, seria un error"

Aunque la última derrota frente al Betis ha complicado notablemente las opciones del Celta de volver a Europa por la vía de la Liga, Jozabed Sánchez asegura que la plantilla celeste no piensa ahora mismo en la semifinal de la Europa League contra el Manchester, sino en competir lo mejor posible en el torneo doméstico e intentar ganar los dos compromisos ligueros ante el Sevilla y el Athletic antes de centrarse en el duelo contra los de José Mourinho."Hay que ser realistas, la lucha por volver a Europa está en una situación difícil porque las diferencia de puntos que hay que remontar es considerable, pero no podemos dejar de lado la Liga, sería un grave error", ha asegurado el media punta sevillano este mediodía en la vuelta al trabajo del equipo.

Jozabed ha señalado que el equipo no se ha contagiado de la euforia que se vive en la ciudad con el enfrentamiento contra el Manchester. "Somos profesionales, vivimos de esto y esta semana no vamos a pensar en la UEFA; nos centraremos en la Liga y nada más", ha subrayado.

El atacante sevillano ha expresado su satisfacción por medirse esta semana al Sevilla, el equipo en que lo formó como futbolista. "Siempre es especial volver a casa, aunque me queda clavada la espinita de no haber jugado en el primer equipo", ha dicho.

"Esperamos un partido muy complicado, contra un rival que está luchando por la tercera plaza y, en el peor de los casos conservar la cuarta porque tiene al acecho a equipos como el Villarreal, la Real Sociedad o el Athletic", ha agregado.en su comparecencia en rueda de prensa tras el entrenamiento matinal realizado por el plantel en A Madroa.



Futuro en el Celta

Por otro lado, Jozabed se ha referido a la posibilidad de continuar la próxima temporada en el Celta. "Claro que me gustaría seguir, ya lo ha dicho antes y no he cambiado de opinión, pero no he hablado nada con el club", ha apuntado el futbolista. Y ha remachado: "Pero ahora no toca hablar de eso, tenemos cosas más importantes en qué pensar, hablaremos cuando toque".