El Celta ataca la Liga con los suplentes

El Celta aparca la euforia por su histórica clasificación para las semifinales de la Europa League para concentrar todo su esfuerzo en una semana crucial en la Liga, donde el conjunto de Berizzo afronta un triple enfrentamiento (Betis, Sevilla Athletic) que va a determinar sus opciones de engancharse a la lucha por la séptima plaza en el último mes de competición.



El primero de los tres asaltos ligueros se celebra esta tarde (Balaídos, 16.15 horas, Bein La Liga) frente al irregular Betis de Víctor Sánchez del Amo, un equipo en tierra de nadie que se presenta en el coliseo celeste con cuatro importantes bajas pero tal vez en su mejor momento del curso después de garantizarse la permanencia con su victoria la pasada jornada frente al consistente Eibar.



Aunque la distancia es considerable -ocho puntos separan a los celestes de la séptima plaza y nueve de la sexta- y la semifinal europea frente al Manchester United prioritaria, Berizzo no quiere dar por perdida la batalla de alcanzar de nuevo el continente por la vía de la Liga, que se va a decidir en los próximos tres partidos.



El enorme desgaste físico que arrastra el plantel, con 51 partidos ya a sus espaldas prácticamente a ritmo de uno cada tres días desde enero, obliga al técnico a gestionar con mucho cuidado el cansancio de sus hombres más castigados sin mermar demasiado la productividad del equipo. Berizzo evaluará por ello tanto la fatiga de sus mejores elementos como el momento de forma de sus suplentes para intentar competir al máximo nivel en todos los partidos.



El buen rendimiento ofrecido por la denominada Unidad B el pasado domingo en Los Nuevos Cármenes frente al Granada ha reafirmado al técnico en su idea de seguir escalando puestos en la tabla con sus elementos menos habituales frente a un adversario en un buen momento de forma pero al que tampoco va gran cosa en el envite. El peculiar dibujo del Betis, un 5-2-3, condicionará también el once del preparador celeste.



De momento, el Toto prescinde de sus cinco titulares más fatigados por el choque de Genk: los defensas Hugo Mallo y Andreu Fontás, el centrocampista Pablo Hernández y los atacantes Pione Sisto y Iago Aspas. El técnico recupera a John Guidetti, que tuvo que pedir el cambio frente al Genk por problemas respiratorios derivados de un proceso gripal del que se encuentra ya plenamente recuperado. El delantero internacional sueco apunta de hecho a titular en el eje de un frente de ataque inédito en el que estaría flanqueado por el danés Andrew Hjulsager, que repetiría en banda derecha tras su buen desempeño frente al Granada, y Theo Bongonda, un atacante en horas bajas a quien Berizzo pretende recuperar anímicamente dándole de nuevo galones ante el Betis.



No estará previsiblemente en el once inicial el antillano Claudio Beauvue, pese a su solvente actuación hace una semana en los Nuevos Cármenes. Después de permanecer casi un año lesionado, Berizzo quiere cuidar al delantero y ha decidido reservarlo contra el Betis como recurso de banquillo después de que tuviese que sustituir inesperadamente a Guidetti el pasado jueves frente al Genk.



El entrenador del Celta sí ha incluido en la convocatoria a los dos jugadores que mayor fatiga acumulan en su piernas: Nemanja Radoja (3.666 minutos) y Daniel Wass (3.191), pero tanto el serbio como el danés iniciarán previsiblemente el partido desde el banquillo. Sus sustitutos serán el chileno Marcelo Díaz, que ya jugó 90 minutos contra el Granada con buenas prestaciones tras superar una lesión de cuatro semanas, y el canterano Pape Cheikh, que también repetiría como titular. El trío de centrocampistas lo completaría el sevillano Jozabed Sánchez, un tipo que ha ido ganando peso en el equipo desde su incorporación en el mercado de invierno hasta convertirse prácticamente en el jugador número doce de Berizzo.



En la retaguardia, mientras, el preparador celeste dará previsiblemente descanso a Jonny Castro y a Gustavo Cabral para repetir el cuarteto defensivo utilizado el pasado domingo en Los Nuevos Cármenes. Así, Álvaro Lemos, cuyo titularidad en la banda derecha fue confirmada por el técnico, y Carles Planas ocuparán los flancos y Facundo Roncaglia y Sergi Gómez formarán en el eje de la línea. La lista de convocados la completan el portero del filial Iván Villar, y el catalán Josep Señé. Berizzo cuenta con las únicas bajas por lesión de Rubén Blanco y Guiseppe Rossi, quien el pasado jueves fue operado con éxito en Dallas (EE UU) de una grave lesión de rodilla.



Fortalecido por su victoria ante el emergente Eibar de José Luis Mendilibar, el Betis se planta en Balaídos con los deberes hechos -con 12 puntos sobre la frontera del descenso el equipo sevillano no corre ya peligro- y la idea de sellar la permanencia en Primera División encadenando dos triunfos, un objetivo que se les ha resistido a lo largo de todo el campeonato.



El triunfo frente al conjunto armero ha asentado en el banquillo verdiblanco a Víctor Sánchez, quien sustituyó en el cargo al uruguayo Gustavo Poyet a mediados de noviembre pasado con una trayectoria bastante irregular.



El preparador madrileño se propone aprovechar la resaca europea del Celta para ganar en Balaídos. Del Amo no podrá disponer frente a los celestes del defensa central Germán Pezzella y del centrocampista Jonás Martín, sancionados por acumulación de tarjetas. A estas dos ausencias hay que sumar las de los lesionados Arnaldo Sanabria y Cristian Piccini.



En estas circunstancias, todo indica que el argelino Mandi volverá al eje de la zaga junto a Bruno y Tosca. En ataque, la gran novedad será el regreso del goleador canario Rubén Castro, ausente el pasado domingo ante el conjunto armero por un virus estomacal.