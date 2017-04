El Celta, ante la realeza europea

Old Trafford, el legendario Teatro de los Sueños, es el penúltimo obstáculo que se interpone en sueño europeo del Celta. El sorteo de las semifinales de la UEFA Europa League (UEL) celebrado a primera hora de la tarde de ayer en Nyon (Suiza) ha emparejado al conjunto de Eduardo Berizzo con el Manchester United, el club más rico del mundo y gran favorito para alzarse con el título. Será la primera vez que ambos equipos se vean las caras sobre un terreno de juego.El primer asalto entre el cuadro celeste y el grupo que desde esta temporada dirige el portugués José Mourinho se celebrará en Balaídos el próximo 4 de mayo (21.05 horas) y la vuelta en Old Trafford el día 11 de este mismo mes a la misma hora. La otra semifinal enfrentará al Ajax con el Olympique de Lyon francés.



Después de superar como segundo una complicada fase de grupos en la que el Celta tuvo que lidiar con duros rivales como el Standard de Lieja, el Panathinaikos ateniense y el Ajax, otro de los equipos que han alcanzado la penúltima ronda del torneo, el grupo de Eduardo Berizzo se ha mostrado intratable en las eliminatorias directas, donde ha dejado sucesivamente en la cuneta al Shakhtar Donetsk, otro de los gigantes del campeonato, al emergente Krasnodar ruso, y al combativo Genk belga. ¡ El rendimiento y la productividad goleadora del Celta a domicilio -hasta la fecha le ha tocado disputar el segundo partido de todas las eliminatorias directas lejos de Balaídos- ha sido determinante en la clasificación, por primera vez en su historia, para disputar la semifinal de un gran torneo internacional.



La trayectoria del Manchester United en la UEFA Europa League, uno de los pocos títulos que todavía no adornan su vitrinas, no ha sido tan fulgurante como cabía suponer a uno de los más poderosos clubes mundiales, un equipo con millones de seguidores en el mundo y cuyo presupuesto multiplica por más de diez el del Celta.



Hegemónico durante casi dos décadas en la pudiente Premier League bajo la batuta del irrepetible Sir Alex Ferguson, con el que conquistó 38 títulos en 26 años entre los que sobresalen dos Ligas de Campeones, 13 ligas inglesas, una Intercontinental y un Mundial de Clubes, el conjunto inglés ha perdido algo de pujanza en los últimos tiempos bajo la dirección de los sucesores del Jefe ( The Boss) primero David Moyes, luego Louis van Gaal y desde el pasado verano el inefable José Mourinho.



La influencia del Manchester ha decrecido por el crecimiento de su principales adversarios, singularmente de su vecino, el Manchester City, pero también del Chelsea o del Arsenal londinenses. No obstante, el United presume de ser el club con más títulos de la liga inglesa (20, 13 de ellos logrados en la era Premier) y el segundo más laureado internacionalmente después del Liverpool, su gran rival histórico.



A pesar de contar con algunos de los mejores futbolistas del planeta, como el sueco Zlatan Ibrahimovic o el francés Paul Pogba, por quien pagó el pasado verano al Juventus 120 millones de euros convirtiendo el fichaje del centrocampista francés en el más caro de la historia del fútbol y haber contratado a todo un especialista en ganar títulos como José Mourinho para dirigir el banquillo, el rendimiento de los red devils, como se les conoce en Inglaterra, ha estado por debajo de las expectativas.



El Manchester United marcha quinto de la Premier League, con 60 puntos, a cuatro de su vecino Manchester City, aunque con un partido menos que disputará el domingo en el campo del Burnley.



En la presente edición de la UEFA Europa League, el conjunto de Mourinho ha pasado también algunos malos momentos. Superó holgadamente, aunque como segundo, la fase de grupos, donde estuvo encuadrado con el Fenerbahce turco, el Feyernord holandés y el modesto FC Zorya Luhansk ucraniano.



En las eliminatorias directas el cuadro de Mourinho se deshizo fácilmente del Saint Ettienne francés (0-1 y 3-0), venció con algo más de dificultad al Rostov ruso (1-1 y 1-0) y derrotó con no poco sufrimiento del Anderlecht belga, al que eliminó en la prórroga tras empatar a un gol en los dos encuentros de la eliminatoria. Un gol de Marcus Rashford, su joven estrella. en el tiempo añadido decidió el pase a semifinales.



En Balaídos, Mourinho contará con la importantísima baja de Zlatan Ibrahimovic, lesionado frente al Anderlecht y que se perderá muy probablemente lo que resta de temporada, y con la probable ausencia del español Juan Mata. Para el choque frente a los célticos es también seria duda, por lesión, el defensa central argentino Marcos Rojo.