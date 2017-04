Berizzo: "Afrontamos una semana crucial en la Liga"

Eduardo Berizzo, el "Toto", frena la euforia por la clasificación para las semifinales de la Europa League para centrarse en una semana "crucial" para el Celta en la Liga con tres partidos "muy importantes" para "engancharse al tren" de la pelea por la séptima plaza en la competición regular antes de abordar el duelo europeo contra el Manchester United. La primera parada será esta tarde en Balaídos ante el Betis, un rival que emplea "un dibujo particular" (5-3-2) que, según el técnico, va a exigir "escoger bien el once para enfrentarlos".



El entrenador celeste ha explicado que, al igual que el pasado domingo en Granada, "la idea será repetir victorias en Liga" y anunció que habrá oportunidades para los menos habituales. "Las oportunidades en Primera División son muy caras y hay que aprovecharlas y salir fortalecido de cada actuación que el entrenador te brinde. Así se lo he explicado a mis jugadores de cara a Granada y así lo haré de cara al Betis", ha señalado el Toto este mediodía tras la sesión de trabajo celebrada en A Madroa.



Berizzo prescinde de Mallo, Fontás, Pione Sisto y Iago Aspas, cuatro de sus titulares más castigados por el último partido europeo,, que se quedan fuera de la convocatoria, y probablemente dará descanso de partida a otros pesos pesados del grupo, como Daniel Wass o Nemanja Radoja. El técnico ha incluido entre los 18 convocados para el choque al sueco John Guidetti, quien tuvo que pedir el cambio el pasado jueves en Genk por problemas respiratorios, pero que ya se encuentra bien y apunta a titular.







"Ahora mismo necesita continuidad", ha dicho Berizzo del delantero internacional sueco. El preparador celeste ha convocado para el choque a 18 futbolistas, incluido el portero del filial Iván Villar. La lista la componen: Sergio, Iván Villar, Pape, Marcelo Díaz, Radoja, Bongonda, Guidetti, Beauvue, Lemos, Jozabed, Hjulsager, Wass, Jonny, Sergi Gómez, Planas, Cabral, Señé y Roncaglia. Son baja por lesión Rubén Blanco y Giuseppe Rossi.