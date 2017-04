La semifinal europea espera al Celta

El Celta intentará romper esta noche en Genk (21.05 horas, Bein Sports) su techo continental clasificándose por primera vez en su historia para unas semifinales de la UEFA Europa League. Es el cuarto intento que afrontan los célticos, pero es la primera vez que parten con una mínima ventaja en el marcador (3-2 en Balaídos), que intentarán mantener o ampliar ante un rival de similar pelaje: fútbol descarado, que tampoco especula con el balón y que siempre va en busca de la portería rival.



Como hace una semana en Vigo, en el Luminus Arena se espera un duelo abierto, que probablemente se decidirá en las áreas. En ese caso, los de Berizzo parten con ventaja, pues cuentan con su tridente de ataque (Aspas, Guidetti y Sisto) en estado de gracia, como ya demostraron en la ida con certeros remates que acabaron en gol. No obstante, el equipo vigués tendrá que mejorar en las tareas de contención, pues los belgas se aprovecharon de dos errores de bulto de la zaga celeste para adelantarse en el marcador y para dejar más abierta la eliminatoria tras el esperanzador 3-1 con que se llegó al descanso del partido.



Aunque el KRC Genk se muestra casi inexpugnable ante su animosa afición, el Celta se presenta a este compromiso con la seguridad y la confianza que le otorgan las tres victorias seguidas que obtuvo a domicilio en sus últimos desplazamientos europeos: Panathinaikos (0-2), Sharkhtar Donetsk (0-2) y Krasnodar (0-2).



Gallegos y flamencos quieren hacer historia esta noche, pues nunca se situaron a las puertas de una final europea. De hecho, el duelo a doble partido les ha llevado a dejar de lado la competición doméstica. Tanto el argentino Berizzo como el holandés Stuivenberg prescindieron el pasado fin de semana de la mayoría de los futbolistas que protagonizarán el partido de hoy. No les fue mal, sin embargo, el plan masivo de rotaciones, pues golearon a sus rivales con idéntico resultado (0-3). Los celestes superaron al Granada, en la trigésimo segunda jornada de LaLiga; los azules, al Kortrijk, en la tercera ronda del grupo B del play-off de la Liga belga. Hasta diez posibles titulares en la noche de hoy dejó fuera Berizzo en Los Cármenes. Siete reservó su homólogo en la cita por una plaza europea para el curso que viene.



Aunque Berizzo evita desvelar en las jornadas previas las alineaciones, en esta ocasión son claras sus intenciones de repetir el once que ganó el jueves pasado al Genk en Balaídos y que tres días más tarde no afrontó de cara el duelo contra el Granada, salvo el guardameta Sergio Álvarez.



El argentino decidió que a Bélgica viajase toda la plantilla, excepto el lesionado Giuseppe Rossi, que hoy será operado de la rodilla izquierda en Dallas. Las novedades son Rubén Blanco, que continúa de baja por lesión, y el canterano Ángel Fraga, como tercer portero, pues el suplente será Iván Villar.



Mallo, Cabral, Fontás y Jonny repetirán en la defensa del conjunto celeste. Radoja, Hernández y Wass, en el centro del campo. Con Aspas, Guidetti y Pione Sisto, en ataque.



Con el de hoy, el Celta acumula 78 partidos en competición europea, donde ha superado los cien goles a favor. Este curso, su máximo realizador es Iago Aspas, con 5 tantos, seguido de Guidetti, con 4.



El holandés Albert Stuivenberg también parece decidido a mantener el mismo once que tan buenas impresiones dejó en Balaídos, con futbolistas jóvenes, atrevidos y veloces. Endebles en defensa, su potencial va en aumento a partir del medio campo. Con el noruego Berge (19 años) y el ucraniano Malinovskiy como pivotes. El español Pozuelo ejerce de director de orquesta en la media punta, con dos estiletes rápidos y con desborde como Boetius y Trossard. En ataque, el tanzano Samatta.



Boetius y el veterano Buffel, que le sustituyó en la segunda mitad, fueron los autores de los goles del KRC Genk en Vigo, donde el Celta inició con una victoria mínima su asalto a las semifinales de la Europa League, a las que no pudo llegar entre 1999 y 2001, después de que Olympique de Marsella, Lens y Barcelona le cerrasen la puerta. En las anteriores citas, el equipo vigués no pudo presentarse en el partido de vuelta de cuartos con un triunfo, como sí hará esta noche en el Luminus Arena, donde con un empate o una derrota mínima a partir de anotar tres goles le conducirá de nuevo al sorteo en la ciudad de Nyon, donde mañana viernes se conocerán los emparejamientos de las semifinales de la UEFA Europa League. En ese caso, Solna estaría mucho más cerca para un equipo que sueña con este título continental para cerrar una temporada espléndida: fue semifinalista de la Copa del Rey y pelea por alcanzar la séptima posición en LaLiga, que también le garantizaría la participación en Europa por segundo año consecutivo, tras completar una temporada de casi sesenta partidos oficiales. El de hoy en Genk es el más importante.