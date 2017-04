Eduardo Berizzo: "Pensamos en el 2-3 y no en protegernos"

El entrenador del Celta, Eduardo Berizzo, afirmó tras la derrota de su equipo en Mestalla que al final buscaron el 2-3, dejaron espacios y se encontraron con el 3-2 en contra. "Fue un partido muy disputado, jugado a un gran ritmo y en el que nuestras mejores opciones llegaron tras el 0-1 en que tuvimos ocasiones para tomar una mayor ventaja en el marcador aprovechando que el Valencia se desorientó un poco, pero cuando nos empataron y se pusieron por delante, se adueñaron del partido. Conseguimos igualar con el 2-2, pero al final perdimos. Fuímos a por el 2-3 en vez de protegernos y lo pagamos. Va en la filosofía del equipo", resumió Berizzo el choque.



Señaló que se marchaba "fastidiado" por la derrota, pero satisfecho por la entrega, la intensidad, el compromiso y el juego de su equipo "Ahora pasamos página y pensamos en el encuentro ante el Eibar", indicó el técnico del Celta, quien añadió que, aunque la derrota no ayuda, no descarta acabar entre los siete primeros.



"Podemos recortar con el Celta y tenemos un partido menos. Si los números y la ilusión se mantienen, no descarto esa séptima posición", agregó.



Berizzo insistió que en estos momentos piensa en el siguiente encuentro de su equipo, ante el Eibar, y no en la posibilidad de ser técnico del Valencia.



Así lo indicó cuando fue preguntado por esta opción y añadió que actualmente lo importante es respetar a su club y conversar para continuar en el Celta. "En función de las conversaciones se decidirá mi futuro", prosiguió Berizzo, quien añadió que también deben pensar en los cuartos de final de la Liga Europa. "Después imaginaré mi futuro", continuo Berizzo, quien preguntado sobre si entrenaría a un equipo en el que jugara Fabián Orellana, señaló que "hipotéticamente hablando entrenaría a todos, pero el asunto de Orellana quedó resuelto y el futuro sólo se puede concretar cuando llegue a suceder".