Setién ve "mala fe" en cómo se interpretaron sus piropos al Celta

Quique Setién ha pedido disculpas a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas que se "pudieron sentir molestos" por sus declaraciones del pasado lunes en Vigo, en las que dijo que el Celta "podría cumplir" sus "objetivos para la próxima temporada, aunque subrayó que fueron "sacadas de contexto".



"Les pido disculpas, pero les pediría que escuchen la pregunta y la respuesta enteras. Ahí se acabaría la polémica. Las cosas sacadas de contexto son fáciles de manipular. Quizás es culpa mía porque tendría que ser más hábil o no contestar para evitar polémicas", ha dicho el técnico en una rueda de prensa en Bilbao previa al partido de hoy en Eibar. Setién añadió que "no se puede valorar" su "profesionalidad, el cariño a la afición y el trabajo" que ha realizado en la isla "por un titular fuera de contexto en el que hay mucha maldad".



"A mí el Celta me parece extraordinario como el Athletic, el Villarreal, el Valencia u otros equipos de los que se han nombrado que puedan considerarme para el futuro. Les respeto a todos, pero no tiene nada que ver conmigo. No he hablado absolutamente con nadie", recalcó.



Agregó que está "centrado" en su trabajo en el Las Palmas. "La alegría que me produce ver entrenar a mis jugadores y cómo tratan de buscar soluciones no me la van a quitar. Lo demás no puedo controlarlo", añadió.



Cuestionado sobre el posible interés del Athletic, Setién insistió. "¿Veis? No tengo escapatoria. Estoy centrado aquí hasta el último día y no tiene sentido hablar de este tema. Tengo mucho respeto por todo el mundo y ninguna necesidad de quedar mal", dijo. "No sé qué se espera de mis respuestas, siempre tiene que andar uno con un cuidado de la leche. Allá la gente que tiene mala fe y quiere complicar las cosas. Voy a hacer caso omiso de todo. A la gente mísera que utiliza esto no los puedo controlar", zanjó.