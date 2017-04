El Pachuca aceptaría "compartir" a Lozano

El Celta podrá contar con los servicios de Hirving Lozano, el Chucky, si cierra un acuerdo con su club propietario, el Pachuca, para compartir la propiedad de sus derechos federativos. Y si entre tanto no llega una oferta por la totalidad del traspaso que pueda hacer variar la opinión de la entidad mexicana, que a día de hoy se decanta abiertamente por cerrar el trato con los vigueses.



El presidente del Pachuca, Jesús Martínez, ha declarado en varios medios de comunicación que el Celta es el "equipo ideal" para que el Chucky Lozano, de 21 años, viva su primera experiencia en el fútbol europeo. Y lo ha reafirmado en las últimas horas su director deportivo, Marco Garcés.



"El Celta tiene una relación muy cercana por su presidente que es mexicano (en referencia a Carlos Mouriño), tiene relación con Jesús Martínez y hace unos meses se firmó un acuerdo de intercambio. Hacemos muchas cosas con el Celta de Vigo, ellos tienen escuela filial en Campeche y nos ayudan con la visión allá en el estado. Tienen una estandarización interesante de escuelas filiales", explica Garcés en la entrevista con ESPN Digital.



El Pachuca asegura que en el pasado mercado de enero rechazó ya varias ofertas del Viejo Continente, singularmente de clubes holandeses y portugueses. Porque económicamente no las consideraron apetitosas y porque el jugador habría tenido que mudarse a mitad de la competición europea, multiplicando las posibilidades de sufrir problemas de adaptación.



Lozano tiene una cláusula de 20 millones de euros. Se ha publicado que el Ajax de Amsterdam llegó a ofrecer 12 por la totalidad del pase. Ahora mismo se cifra su valor en una cantidad de entre 10 y 15 millones de euros. Son cifras que no parecen asumibles para el Celta ni en realidad deben serlo. El club céltico adquiriría solo un porcentaje del pase. El periodista Juan Castro, experto en fútbol internacional del diario Marca, habla del cincuenta por ciento.



El director deportivo del Pachuca admite la hipótesis del condominio. "Chucky es un jugador interesante para Celta y para todos los equipos de Europa. Tiene mano a mano, velocidad, tiene gol. Estamos pensando en hacer una venta y conservar un porcentaje y si es así debes involucrarte en el desarrollo del jugador y hay que saber que el proyecto al que va es el adecuado", analiza. "Estamos contentos con Chucky, queremos que siga progresando, que sigan los intereses comerciales y si vas a conservar un porcentaje, interesa que el proyecto sea el adecuado. El Celta juega con un 4-2-3-1, juegan con extremos abiertos agresivos y es probable que se les vaya Iago Aspas (comentaba antes de conocer la renovación del moañés) y su entrenador trabaja con la misma metodología que usamos, hay muchas coincidencias y tienen la tranquilidad y calma para darle la oportunidad a un joven", comentó.



Tampoco está segura la continuidad de Berizzo, que admite que Lozano "es un jugador muy interesante. Eso no quiere decir que (el Celta) lo fiche. Es un futbolista eléctrico, muy vertical, muy resolutivo, que se adapta a diferentes posiciones en el campo. Como él podría contestar sobre cien futbolistas que he visto. Es un futbolista muy interesante, con mucho futuro. Tenemos necesidad en esa posición pero no hemos pedido un nombre propio". El diestro Lozano suele partir desde la banda izquierda, pero también puede maniobrar en la derecha o como mediapunta.